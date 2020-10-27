Kızılay'a yapılan her bağışın izi adım adım sürülebilecek - Son Dakika

TÜRK Kızılay, ayni ve nakdi yardımda bulunan bağışçıların daha şeffaf bilgilendirilmesi için yeni bir sisteme geçiyor. Bu sisteme göre bağışçı, Kızılay'a yaptığı ayni ve nakdi her bağışın izlediği yolu ihtiyaç sahibine ulaşana kadar aşama aşama görebilecek.

Türk Kızılay, 10 yıllık hedeflerini belirlemek için Antalya'nın Kundu bölgesindeki bir otelde gönüllüleri ve yöneticilerle bir araya geldi. 3 günlük görüşmelerin sonunda gelecekle ilgili atılması gereken adımlar belirlendi. Bu bağlamda bağışçıların Kızılay'a yaptığı ayni ve nakdi yardımların takibi de ele alındı.

Özellikle bağışçıların 'Bağışım ne aşamada' sorusuna yanıt vermek adına dijital sistem oluşturuldu. Bu sisteme göre Kızılay'a 10 TL'lik bağış yapan bağışçıya barkod verilecek. Bağışçının tutarının dahil edildiği havuz sisteminden çadır alındığında, bağışçı çadır alındığını görebilecek. Bu çadıra iliştirilen ikinci bir barkod ile çadır, ihtiyaç sahibine ulaştırıldığında da yine bağışçı bilgilendirilecek. Bu sistem ile ayni ve nakdi yardımların tüm harcamalarının tek tek görülmesi mümkün olacak. Ayni ve nakdi yardımların aşama aşama barkod sistemiyle takip edileceği sistemin yıl sonunda duyurulacağı kaydedildi.Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, gelecek 10 yılda Türk Kızılay'ın daha şeffaf ve daha net bir anlayışla devam edeceğini söyledi. Kızılay'ın yöneticilerinin daha fazla şeffaf olma yolunda çalıştıklarını anlatan Dr. Kerem Kınık, "Kızılay bütün bu hareketini oluşturan paydaşlarının ne dediğini önemser. Kızılay'a kalbinin bir tarafında gönül vermiş insanların şundan emin olması gerekiyor ki; Kızılay bugün yönetimi, şubeleri, iyi niyetli bir şekilde 'bu topluma nasıl daha iyi hizmet ederim' diye düşünüyor. Bu kurumun mensupları ve çalışanları 'daha erken, daha detaylı nasıl hesap verebilirim' diye çalışıyor. Kızılay gibi kurumlar en şeffaf kurumlardır. Hazırladığımız sistemle çok yakın zamanda toplumumuz kendi bağış ve katkısının akıbetini en detaylı şekilde görebilecek" dedi.2 MİLYON İNSANIN ALDIĞI YARDIMLAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Yoksulluğun ortadan kaldırılması için geçmişte ortaya konulan klasik yardım modellerinin ortadan kaldırıldığını anlatan Dr. Kerem Kınık, Kızılay Kart ile 2 milyon insanın aldığı yardımların yaygınlaştırılacağını söyledi. Ayni yardımların daha uygun teslimat şartlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalıştıklarını ifade eden Dr. Kınık, "Lojistik imkanlarımızı geliştiriyoruz. Diğer taraftan baktığımızda bugün insanlara karşılıksız nakit destek vermenin de çok etkili olmadığı bilimsel çalışmalarda görülüyor. Yapacağımız sosyal desteklerle insanı hayata tutundurmak, meslek sahibi yapmak, kendi emeğiyle değer yaratmasını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.