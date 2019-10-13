Kızılay afetlere karşı gençleri eğitmeye devam ediyor

ANKARA - Türk Kızılayı, afetlere hazır bir toplum oluşturulması amacıyla gençlere yönelik temel ilk yardım ve afetlerden korunma bilinci eğitimleri vermeye devam ediyor.

8 ayda 15 bin gence temel ilk yardım ve afetlerden korunma bilinci gibi eğitimler veren Kızılay, afet riski yüksek bölgelerden oluşturduğu 80 kişilik yeni bir eğitici eğitimine start veriyor. Ankara'da 4 gün sürecek bir eğitime tabi tutulacak olan gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra aldıkları eğitimleri bulundukları illerde, üniversitelerinde akranlarına aktaracak.

Akran Eğitimi ile ilgili bilgi veren Genç Kızılay Eğitim Birimi Başkanı Caner Erdener, afet riski yüksek bölgelerden gelen 80 gence Kızılay Kızılhaç eğitimi, ilk yardım eğitimi ve temel afetten korunma bilinci eğitimi verildiğini söyledi. Temel düzeyde bu eğitimleri alan gençlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra Akran Eğitmeni olacaklarını belirten Erdener, "Bu eğitimlerin ilkini 8 ay önce gerçekleştirdik. Şimdiye kadar ise 15 bin kişiye ulaştık. Şu anda 51 ilden 80 öğrencimize eğitim veriliyor. Akran Eğitimi'nin sonucunda Türkiye'de 161 eğitmenimiz olacak. Eğitmenleri seçerken afet bölgelerinden seçtik. Özellikle İstanbul'da deprem riski bulunmasından dolayı Marmara bölgemizde bu eğitim sonucunda 40 tane eğitmenimiz olacak" dedi. Eğitimler ile afetlere hazır bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Erdener, şu ana kadar yaklaşık 15 bin kişiye eğitim verdiklerini ve bu senenin sonuna kadar yüz bin kişiye ulaşmayı planladıklarını kaydetti.

Akran Eğitimi almak üzere Afyonkarahisar'dan gelen üniversite öğrencisi Beyza Eren Metin, eğitimlerin çok verimli geçtiğini ve güzel zaman geçirdiklerini belirtti. Doğru bilinen birçok yanlışın olduğunu söyleyen Eren, "Bunları öğrenip arkadaşlarımıza aktarmamız çok önemli. Dün Kızılay Kızılhaç eğitimi aldık. Bugün de doğru bilenen yanlışlar, ilk yardım müdahalelerini öğrendik. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Türk Kızılayı İlk Yardım Birim Yöneticisi Elif Taşkın Aytekin, gençlere verilen ilk yardım eğitimi ve bu eğitimler ile amacına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Burada Kızılay Gençlik Teşkilatı bünyesindeki gönüllü ve üniversite öğrencisi olan 18-25 yaş arasındaki genç arkadaşlarımıza ilk yardım konuları kapsamında özellikle de kanamalarda, yanıklarda, kırıklarda, bilinç kaybı olan durumlarda ve tam tıkanıklık durumlarında ne yapmaları gerektiğini ve nasıl akranlarına bu aldıkları eğitimleri anlatmaları konusunu aktarıyoruz. Amacımız bir kişinin bile hayatının kurtarılmasına yardımcı olmak. Bu maksatla gençleri bu proje kapsamında harekete geçirdik ve kendi illerinde akranlarına bu eğitim materyalleri kapsamında farkındalık oluşturacaklar ve umut ediyoruz ki yüzlerce kişinin hayatının kurtarılmasına yardımcı olacaklar. Tüm uygulamalı ilk yardım basamaklarını içeren, kanamalarda ne tür pratik uygulama yapılmalı, kırıklarda ne tür pratik uygulama yapılmalı ve çok sık karşılaştığımız tıkanıklığa bağlı ölümlerin nasıl önlenebileceği konusunda çeşitli uygulamalarla hem bilgiyi, hem beceriyi artırıyoruz hem de eğitimcilik becerileri kapsamında akranlarına bunu nasıl öğreteceklerini aktarıyoruz. Dünyaya da bir model olacak böyle bir projeyi yürütmekten mutluluk duyuyorum."