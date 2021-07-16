Kızılay Afrika'da yaşanan krize yönelik kampanya başlattı - Son Dakika

Kızılay, 2018 yılında Güneydoğu Afrika bölgesinde başlayan ve günümüzde dayanılamayacak boyutlara yükselen kıtlık ve kuraklık için hayırsever vatandaşları birlik olmaya çağırdı. 'Uzat Elini İnsanlık Ölmesin' sloganıyla çağrıda bulunan Kızılay, Madagaskar, Angola, Demokratik Kongo, Zimbabve, Malavi, Namibya, Botsvana ve Zambiya için bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) verilerine göre, Güney Afrika bölgesinde 2018 yılında başlayan kuraklık ve beraberinde gelen kıtlık ciddi seviyelere yükselmiş durumda. Malavi'de 3,3 milyon insan, Zimbabve'de 2,4 milyon insan, Madagaskar'da yaklaşık 3 milyon insan, Angola'da 11 milyon insan olmak üzere kıta genelinde yaklaşık 100 milyon kişi mevcut durumdan etkilendiği için bölgeye acil temel gıda, temiz su ve sağlık malzemeleri ulaştırılması büyük önem taşıyor.

"SON 40 YILIN EN CİDDİ KRİZİ"

Son 40 yılın en ciddi krizi olduğunun vurgulandığı Kızılay tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamada, "Özellikle Madagaskar, Angola, Demokratik Kongo, Zimbabve, Malavi, Namibya, Botsvana ve Zambiya'nın en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığı büyük çaplı insani kriz sebebiyle 10,8 milyon kişi yerinden edildi, 20 milyon kişi temiz su ve sanitasyon tesislerine ulaşamıyor, 26,9 milyon kişi sağlık imkanlarından, 14 milyon çocuk ise eğitim imkanlarından yoksun durumda" denildi. Uluslararası kuruluşların son 40 yılın en ciddi krizi olarak nitelendirdiği ve yaklaşık 100 milyon kişiyi etkileyen insani krizi aşabilmek için BM, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Dünya Bankası gibi kuruluşlar acil yardım çağrılarını ve çalışmalarını sürdürüyor.

Güneydoğu Afrika ülkelerinde yaşanan krizi hafifletmek isteyen vatandaşlar da Kızılay'ın çağrı merkezi ve web sitesi üzerinden yardımda bulunabiliyor.