Kızılay Ağadere Müzesi açıldı - Son Dakika

Kızılay Ağadere Müzesi açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde Kızılay Ağadere Müzesi açıldı.

Kızılay Ağadere Müzesi açıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde Kızılay Ağadere Müzesi açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: "Korona virüs sürecinde en güçlü dediğimiz ülkeler kendi vatandaşlarına sağlık hizmeti vermekte bile güçlük çektikleri bir zamanda bizim iyilik kültürümüz onlarca ülkeye gönderdiğimiz yardımlarda ortaya çıktı. Bayrağımızın olmadığı yere bir bayrak göndereceksek o Kızılay bayrağıdır" dedi.


Kızılay'ın kuruluşunun 152. Yılında, Çanakkale'deki Hilal-i Ahmer Ağadere Ağır Mecrühin Hastahanesi'nin olduğu bölgede müze kuran Kızılay, buranın açılışını da 'İki Hilal Tek İstikbal' sergisiyle taçlandırdı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan miras olarak aldığı kurumlardan biri olan ve 11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktor tarafından "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay, 152 yıllık tarihinde bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından biri olarak adından söz ettiriyor.


Kuruluş amacını aşarak birçok alanda faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahiplerine milletin merhamet elini uzatan Kızılay, yeni yaşında tarihine ışık tutan bir müzenin açılışını gerçekleştirdi. Çanakkale Hilal-i Ahmer Ağadere Ağır Mecrühin Hastahanesi'nin faaliyet gösterdiği alanda kurulan Kızılay Ağadere Müzesi düzenlenen bir törenle açıldı. Açılış programında 152. kuruluş yıldönümüne özel "İki Hilal Tek İstikbal" sergisi gerçekleştirildi.


Kınık: "Burası yaşayan bir vatandır. Her bir çakıl taşı kutsal olan bir mekandır"


Türk Kızılay'ın gücünün milletin merhameti ve tarihindeki tecrübelerinden geldiğini anlatan Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, yaptığı açılış konuşmasında: "İyiliğin amiral gemisi Türk Kızılay 11 Haziran 1868 yılında topraklarımızda her cephede her noktada sıkıntıların baş gösterdiği, milletimizin var olmak için çabaladığı sıkıntılı dönemlerde kuruldu. O gün dikilen merhamet çınarının dalları her zaman yeşil. Kuruluşundan bugüne bu merhamet çınarına emeğini vermiş, bağışlarıyla yaşatmış bütün Kızılaycılara bütün Hilal-i Ahmercilere teşekkür ediyoruz. Ağadere, Çanakkale deniz ve kara savaşlarının en zorlu şahitliğinin yapıldığı nokta. Şehitlerimiz varlıklarıyla bizim aramızdalar. Buraya gelen her asker Hilal-i Ahmer merkezinde sağlık muayeneleri yapılır daha sonra cepheye sevk edilirdi. Bulunduğumuz yer Armagedon zırhlısı ve İngiliz uçakları tarafından iki kez vurulmuştur. Bütün bu zorluklara rağmen Hial-i Ahmerciler bu noktadan 150 bin askeri nakletmiştir. Dünyanın en büyük cephe gerisi operasyonlarından biri burada yapılmıştır. Her türlü farklılıkların ötesinde bizi millet yapan aynı devletin altında özgürce yaşatan bu tarihi yaşatmak için Ağadere müzemizi açıyoruz. 5 bine yakın şehidimizin burada yattığını tahmin ediyoruz. Burası yaşayan bir vatandır. Her bir çakıl taşı kutsal olan bir mekandır" dedi.


Kaşdemir: "Şehitlerimizin büyüklüğüne yakışan müze"


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: "Bu topraklar hepimizin ortak değeri ve gözbebeğimiz. Ağadere ağır yaralıların cephe gerisine getirildiği, başlarında bir mezar taşı bile olmadan şehitlerimizin toprağa verildiği bir yerdeyiz. Şehitlerimizin emanetlerini her zaman gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Şehitlerimizin büyüklüğüne yakışan bu müze için desteği olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Demircan: "Bayrağımızın olmadığı yere bir bayrak göndereceksek o Kızılay bayrağıdır"


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk Kızılay'ın iyilik kültürümüzün kurumsal bir temsilcisi olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Daha önce kurulmuş olabilir ancak Kızılay'ın kendisini ortaya çıkardığı yer Çanakkale'dir. Çanakkale ruhuyla Kızılay'ı çok iyi ifade ediyor. Korona virüs sürecinde en güçlü dediğimiz ülkeler kendi vatandaşlarına sağlık hizmeti vermekte bile güçlük çektikleri bir zamanda bizim iyilik kültürümüz onlarca ülkeye gönderdiğimiz yardımlarda ortaya çıktı. Bayrağımızın olmadığı yere bir bayrak göndereceksek o Kızılay bayrağıdır. Kızılay en zor zamanlarda bizim iyilik kültürümüzü yaşayan ve yaşattıran bir kurum. Ağadere'de akan kanlar, kurtarılan ve kaybedilen canlar yeniden yeşeren devletimizin can suyu oldu. Burada sadece askerimiz değil bir millet tedavi ediliyordu. Alan Başkanlığı ve Kızılay çok güzel bir işe imza attılar. Allah şehitlerimizden ve onların emanetine sahip çıkan evlatlarından razı olsun " şeklinde konuştu.


Kızılay'ın destansı tarihi Ağadere'de


Açılış programında Safranbolulu Mehmet Çavuş'un kabri de ziyaret edildi. Bölgede binlerce isimsiz şehidin olmasına rağmen çok nadir olarak mezar taşlarının keşfedildiği alanda Mehmet Çavuş'un mezar taşında Çanakkale ruhunu yansıtan duygusal bir ifade ortaya çıktı.


Mezar taşında şöyle yazmaktadır: "İhvana; bakup sanmayın ki ben öldüm/ Değil, ancak askerin son rütbesin buldum/ Din ve vatanımız yaşaması için Türk'ün/ Bilin ki kardeşler en şereflidir bu ölüm/ 42. Alay'ın 2. Tabur'undan. Zağferanbolulu (Safranbolu) Kalıpçı Ali Usta Mahdumu/ Mehmet Çavuş Ruhuna Fatiha"


Nakipoğlu: "Onların bıraktığı bu vatanda huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz"


Açılışa katılan Safranbolulu Mehmet Çavuş'un torunu İsmail Nakipoğlu, dedesinin mezarı başında yaptığı açıklamada; "Bu kabristana da yatan şehidimizi benim babaannemin babasıdır. Çanakkale Savaşları'nda şehit düştüğünü babaannem hep anlatırdı. Ama ne işaret taşını, ne kendinden ufak bir haber alamadığını söylerdi. Şöyle bir hadisede var. Babası burada şehit oluyor. Daha ölüm haberi Safrabolu'ya gelmeden annesi de vefat ediyor. Öksüz ve yetim kalıyor. Onun için bize hiç bir belge, bilgi ulaşmadı. Taaki 2017 yılına kadar, 2017'de tesadüfen haberleri dolaşırken internette Tarihi Alan Başkanlığının böyle bir mezar bulduğunu, 102 yıl sonra bulunduğu dikkatimi çekti. Araştırdım, baktım bizim dedemizin mezarı. Büyük gurur duyduk. Bir kaç defa ziyaretimiz oldu. İnanılmaz bir olay. Binlerce insanın burada şehit düştüğü o kadar hengamenin yaşandığı, dünyanın tersine döndüğü bir yerde neredeyse mezarı bakımından ender şehitlerden bir tanesi. Mezar taşına yazılan şiir çok anlamlı. Ruhları şad olsun. İnşallah, onların bıraktığı bu vatanda huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.


Esir askerlerin mektupları ailelere gönderildi


Kızılay, Türk milletin kurtuluş mücadelesi verdiği bir dönemde savaşlarda esir düşen yabancı askerlere de merhamet elini uzatmıştı. Bu kapsamda Kızılay'ın arşivlerinde bulunan esir askerlere ait mektuplardan bazıları Ağadere'de düzenlenen törenle ailelerine gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay Ağadere Müzesi açıldı - Son Dakika

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