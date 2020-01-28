Kızılay Ağrı Şubesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Ağrı Şubesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Kızılay Ağrı Şubesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki depremzedeler için Kızılay Ağrı Şubesi yardım kampanyası başlattı.

Kızılay Ağrı Şubesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki depremzedeler için Kızılay Ağrı Şubesi yardım kampanyası başlattı.


Ağrı'da Kızılay Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri Çarşamba günü Elazığ'a gönderilecek.


Ağrılıların kendilerini arayarak, yardımda bulunmak istediklerini ve bunun üzerine yardım kampanyası başlattıklarını belirten Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada: "Cuma günü saat 20.55'te 6.8 şiddetinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden sonra Kızılay Ağrı Şubesi olarak, neler yapabiliriz? diye hemen Genel Merkez ile görüştük. Arkadaşlarımız zaten olay yerindeydiler. Bizlerde gelen yardım talepleri doğrultusunda kampanya başlattık. Cumartesi günü yardım kampanyasına başladık. Bu kampanyamızla ilgili durum çok farklı bir şekilde işledi aslında. Vatandaşlarımızın isteği üzerine bizde yardım kampanyasını başlattık" dedi.


"Kız çocukları kumbaralarındaki harçlıklarını yolladı"


Ayrıca 3 küçük kız çocuğunun da kendileri aracılığı ile kumbaralarındaki biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesine göndermek istemelerinin çok güzel bir davranış olduğunu ifade eden Tatlı: "Arkadaşlarımız şuan 3 araçla sahadalar. Esnaf ve vatandaşlarımızdan telefonlar geliyor. Nerden malzeme alınacaksa arkadaşlarımız hemen oraya gidiyor. Vatandaşlardan bazıları malzemeleri direk buraya getiriyor. Dün 3 kız çocuğumuz kumbaralarında biriktirmiş oldukları 150 TL'lik harçlıklarını Şubemize getirip teslim ettiler. Fransa'da yaşayan Ağrılı Yasemin adında küçük bir kızımız da 50 Euro para desteğinde bulundu. Gelen paketlerin içinde çocuklara çikolata gönderen ablalarımız var. Bu hassasiyetle insanlarımız yaklaşıyor. Bizde bu konuda aracıyız. Kızılay halkımızın yanında, sahada. İlçelerden aşırı bir talep olunca çıkarmayı düşündüğümüz Tırımızı Çarşamba gününe erteledik. Çarşamba günü, battaniye, gıda, ısıtıcı, çocuk bezi, su vs. toplanan tüm malzemeleri Elazığ'a sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
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