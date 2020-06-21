Kızılay Akademi'den "Kovid-19" anketi - Son Dakika

Kızılay Akademi'den "Kovid-19" anketi

Türk Kızılay bünyesindeki Kızılay Akademi Başkanlığınca yapılan ve 37 bin 296 kişinin katıldığı "Kovid-19 Algı ve Tutum Araştırması"nda, katılımcıların yüzde 90'ı, koronavirüsün bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Kızılay Akademi'den

Türk Kızılay bünyesindeki Kızılay Akademi Başkanlığınca yapılan ve 37 bin 296 kişinin katıldığı "Kovid-19 Algı ve Tutum Araştırması"nda, katılımcıların yüzde 90'ı, koronavirüsün bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Akademi Başkanlığı, salgının tüm boyutlarıyla yaşandığı 16 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Kovid-19'un toplumda nasıl bir etki yarattığına ilişkin, online anket uygulaması gerçekleştirdi.

81 ilde 37 bin 296 kişi ile internet ortamında gerçekleştirilen "Kovid-19 Algı ve Tutum Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Yüzde 31'lik katılım oranı ile İstanbul'un ilk sırada olduğu 10 soruluk ankette, vatandaşların yüzde 81'i, salgına ilişkin haberleri televizyon, internet ve sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

Yüzde 97,9'u ellerini sık sık yıkıyor

Katılımcıların yüzde 90'ı, koronavirüsün bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken, yüzde 48'i çevresindeki kişilerin yeteri kadar önlem almadığını ve yeterli bilgiye sahip olmadığını ileri sürdü.

"Salgına karşı nasıl korunulduğu" sorusuna, katılımcıların yüzde 97,9'u "ellerimi sık sık yıkayarak", yüzde 97,6'sı "sosyal mesafeye dikkat ederek", yüzde 97'si de "yüze, göze, ağıza dokunmayarak" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 79'u maskenin koruyucu olduğunu düşünmediğini belirtirken, yüzde 86'sı ise maske taktığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 12'si salgın süresince sarımsak tüketimini artırdığını, yüzde 27'si de vitamin desteği aldığını aktardı.

Evde kalınan sürede film izlemek rahatlattı


"Evde kaldığınız sürede ne yapmak size iyi geliyor ve sizi rahatlatıyor?" sorusuna, katılımcıların yüzde 12,5'i "film izlemek" yanıtını verdi. İnternet ve sosyal medyada zaman geçirenlerin oranı yüzde 11,5, kitap okuyanların oranı ise yüzde 10,6 oldu.

Bu soruya "dua etmek" yanıtını verenlerin oranı yüzde 10 iken, yüzde 7,8'i uyuduğunu, yüzde 7,6'sı ev temizliği ve bakım işleri yaptığını belirtti.

Yüzde 12,5 oranında katılımcı, salgın süresince çevresindeki kişilerle yardımlaşma duygularının geliştiğini, yüzde 17,3'ü de ailesiyle daha fazla yakınlaştığını ifade etti.

Katılımcılara göre normale dönme süresi 6 ay

Anket sonuçlarına göre, Türkiye'de günlük hayatın 6 ay içinde normale döneceğine inananların oranı yüzde 69,8 olarak belirlendi.

"Salgın süresince kendinizde daha fazla geliştiğini du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨nu¨z yönler neler?" sorusuna katılımcıların yüzde 22'si "tedbir", yüzde 19'u "endişe", yüzde 14'ü "irade", yüzde 12'si "umut", yüzde 9'u "azim", yüzde 8'i "merak", yüzde 5'i "umutsuzluk", yüzde 5'i "öfke", yüzde 3'ü "mizah" ve yüzde 2'si de "tembellik" cevabını verdi.

"En çok, dışarı çıkamamak zorladı"

Ankette katılımcılara "Kovid-19 salgını nedeniyle evde kaldığınız süreçte sizi en çok zorlayan durumlar ne oldu?" sorusu da yöneltildi.

Yüzde 29,5 oranında katılımcı, bu soruyu "dışarı çıkamamak" olarak yanıtlarken, yüzde 16,9'u "aile büyüklerinin yanında olamamak", yüzde 15,3'ü de "maddi problemler" şeklinde yanıtladı.

Ankette Türk Kızılayın salgın döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar da soruldu.

Buna göre, "toplumu bilgilendirme çalışmaları, gıda malzemesi yardımı, nakdi yardım çalışmaları, immün plazma, sağlık kurumlarına maske ve koruyucu ekipman yardımı, karantina beslenme hizmetleri, vefa sosyal destek grubu, hijyen malzemesi yardımı" gibi çalışmaları, 15-24 yaşındakiler yüzde 4,59 oranında, 21-34 yaşındakiler yüzde 4,48, 35-44 yaşındakiler ise yüzde 4,45 oranında önemsedi.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay Akademi'den 'Kovid-19' anketi - Son Dakika

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