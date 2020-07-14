Kızılay Akademi, "yeni koronavirüs yeni normal" temasıyla yaz okulu düzenleyecek - Son Dakika

Kızılay Akademi tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik, 10-16 Ağustos'ta "yeni koronavirüs yeni normal" temasıyla "3'üncü İnsani Yardım Çalışmaları Yaz Okulu" düzenlenecek.

Türk Kızılay'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, insani yardım çalışmaları, 2020 yılının başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile önemini bir kez daha gösterdi.

Kamu kurumları, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri, Kızılhaç/Kızılay dernekleri, medya, bağışçılar, gönüllüler gibi dinamik ve bol aktörlü bir ekosisteme sahip olan insani yardım alanı, pandemiye müdahale etmesi ve ondan etkilenmesi yönüyle, kendine has bir özelliğe büründü.

Bu tespitten hareketle, Kızılay Akademi 3. İnsani Yardım Çalışmaları Yaz Okulu'nu "yeni koronavirüs yeni normal" temasıyla gerçekleştirecek.

Yaz okulu ile katılımcıların insani yardım çalışmaları hakkında tarihsel, teorik ve güncel gelişmeleri kapsayan bakış açılarını kavraması, insani yardım alanının dinamiklerini kavraması hedefleniyor. Ayrıca insani yardımlar konusunda akademik çalışma veya mesleki kariyer düşüncesi olan üniversite öğrencilerinin de konu hakkındaki farkındalığının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Yaz okulu kapsamında, "insani yardım: kavramsal ve tarihsel gelişim", "insani diplomasi", "halk sağlığı ve insani yardım", "Yeni koronavirüs pandemisi ve insani yardım çalışmalarına etkileri", " Türkiye'de insani yardım çalışmaları", "insani yardım çalışmalarının geleceği", "insani yardım çalışmalarında uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının rolü" başlıklarında seminerler ve etkinlikler düzenlenecek.

Yaz okulu dersleri online yapılacak

Başvurular, 25 Temmuz'a kadar internet üzerinden alınacak. Yaz okulu dersleri, online olarak yapılacak.

Katılımcılardan yaz okulu esnasında belirlenecek konulardan bir analiz çalışması yapması beklenecek. Yaz okulu programı, lisans ve lisansüstü öğrencilere açık olacak. Yaz okulu seminerleri, 10-16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Yaz okulu katılımcılarına katılım sertifikası verilecek.