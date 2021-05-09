Kızılay anne ve çocuklarına çiçek dağıttı - Son Dakika

Kızılay Adana Şubesi, 350 anne ve çocuğa Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıttı.

Adana'da Türk Kızılay'ın organize ettiği etkinlikte, gönüllüler merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde kadınlara ve çocuklara 350 çiçek dağıttı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, anneleri evlerinde ziyaret ederek, çiçek verdi. Türk Kızılay gönüllüleri ayrıca içerisinde ekmek ve çeşitli hediyeler olan paketler de dağıttı.

Saygılı, annelerin dualarını almak için organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "Toplumu doğuran annelerimizin gününü kutlamak, sosyal mesafe kurallarını gözeterek onların elini öpmeye geldik. Onlar bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Anneler dua, şefkat ve muhabbet demek. Kadim kültürümüzde, 'cennet annelerin ayakları altındadır' terbiyesiyle onları evlerinde ziyaret ettik" dedi. - ADANA