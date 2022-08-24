Kızılay şubesinden Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'ye ziyaret

Kızılay Artuklu Şube Başkan Yardımcısı Lütfü Günlüoğlu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti.
Günlüoğlu beraberinde "Engelsiz Kızılay", "Genç Kızılay" ve "Kadın Kızılay" birimlerinin yöneticileri ile Tatlıdede'yi ziyaret etti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Tatlıdede ise Kızılay'ın çalışmalarının önemine değinerek, belediye olarak Kızılay'a çalışmalarında destek vereceklerini belirtti.
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