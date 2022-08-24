Günlüoğlu beraberinde "Engelsiz Kızılay", "Genç Kızılay" ve "Kadın Kızılay" birimlerinin yöneticileri ile Tatlıdede'yi ziyaret etti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kızılay şubesinden Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'ye ziyaret - Son Dakika

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