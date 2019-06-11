"Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni" - Kerem Kınık
3 saat önce
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:55 Kaynak: AA
Türk Kızılay
Genel Başkanı Kerem Kınık
, Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi'nde "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.
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