Son Dakika Haberleri: "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni" - Kerem Kınık
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"Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni" - Kerem Kınık

3 saat önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.
Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni - Kerem Kınık
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:55 Kaynak: AA
Lütfi Kırdar, Kızılay, Kınık, Güncel
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