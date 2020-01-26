Kızılay başkan keremı kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay başkan keremı kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Kızılay başkan keremı kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu

14 dakika önce

Kızılay Başkan Keremı Kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kızılay Başkan Keremı Kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu

Kızılay başkan keremı kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
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