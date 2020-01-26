Kızılay başkan keremı kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Kızılay başkan keremı kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu
14 dakika önce
Kızılay Başkan Keremı Kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
Kızılay Başkan Keremı Kınık depremine ilişkin açıklamalarda bulundu
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