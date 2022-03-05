Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Romanya sınırındaki Çernivtsi'de yardım faaliyetlerini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Romanya sınırındaki Çernivtsi'de yardım faaliyetlerini inceledi

05.03.2022 11:09
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Romanya sınırındaki Çernivtsi'de yardım faaliyetlerini inceledi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Rusya-Ukrayna savaşında sivil halkın çatışma bölgesinin dışına çıkabilmesi için derhal güvenli bir insani yardım koridorunun açılması gerektiğini belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Rusya- Ukrayna savaşında sivil halkın çatışma bölgesinin dışına çıkabilmesi için derhal güvenli bir insani yardım koridorunun açılması gerektiğini belirtti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bölgeye 8 tır insani yardım malzemesi ulaştırılırken sivil halkın savaştan etkilenmemesi için de görüşmeler yürütülüyor. Türk Kızılay Başkanı Kınık ve beraberindeki heyet, Ukrayna'nın Romanya sınırında bulunan Çernivtsi şehrine gitti.

Çernivtsi'de Romanya Kızılhaçı Genel Sekreteri Silviu Lefter'in katılımıyla insani yardım faaliyetlerini yerinde inceleyen Kınık, Çernivtsi Valisi Sergii Osachuk ve Kızılhaç ekipleri ile istişare toplantısına katıldı.

Tren istasyonunu ziyaret ederek Kızılay'ın ikram aracının bulunduğu noktada yardım faaliyetlerini inceleyen Kınık, Ukrayna'daki durumun Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki duruma doğru evrilmeye başladığını belirtti.

Kınık şunları kaydetti:

"Burada büyük bir kaos var. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon insan Ukrayna'yı terk etmiş durumda. Bu, hem ülke adına çok büyük bir kaos hem de bu kaosun etkileri uluslararası boyutta da ilerleyen zamanlarda hissedilmiş olacak. Özellikle Ukrayna'nın ulaşılamayan çatışma bölgelerinde sivillerin durumu kötüye gidiyor. Kiev ve Harkiv gibi bölgelerde etkilenen insanlara da dağıtımlarımızı gerçekleştirebileceğiz. Ancak daha fazla insana daha hızlı yardım ulaştırabilmemiz için güvenli bir insani yardım koridoru gerekiyor. 2022'de Avrupa'nın göbeğinde bu acıların yaşanıyor olması, bu savaşın durdurulamıyor olması, evlerini terk eden 6 milyon insana koruma sağlanamıyor olması çok büyük bir insanlık ayıbı. Biz elimizden geldiği kadar bu insanlara elimizi uzatmaya devam edeceğiz."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Romanya sınırındaki Çernivtsi'de yardım faaliyetlerini inceledi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Romanya sınırındaki Çernivtsi'de yardım faaliyetlerini inceledi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Romanya sınırındaki Çernivtsi'de yardım faaliyetlerini inceledi

YORUMLAR
500
Başkan Kınık: 'Sivil halkın çatışma bölgesinin dışına çıkabilmesi için derhal güvenli bir insani yardım koridoru açılmalıdır' Başkan Kınık: 'Sivil halkın çatışma bölgesinin dışına çıkabilmesi için derhal güvenli bir insani yardım koridoru açılmalıdır' - NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı - Stoltenberg: 'NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktı' - NATO Dışişleri Bakanları, Ukrayna gündemiyle toplandı - Stoltenberg: 'NATO, topraklarının her bir karışını koruyup savunacaktı'

Kızılay, Ukrayna, Çatışma, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Romanya sınırındaki Çernivtsi'de yardım faaliyetlerini inceledi - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:28 Ukrayna'nın Herson kentinde silahlanan halk, Rus konvoyunu engelledi: Evinize dönün!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:43:08. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Romanya sınırındaki Çernivtsi'de yardım faaliyetlerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement