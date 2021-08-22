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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 şirkette yönetici olduğu ve buralardan 13 ayrı maaş aldığı iddiası - Son Dakika

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 şirkette yönetici olduğu ve buralardan 13 ayrı maaş aldığı iddiası

22.08.2021 13:56
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 şirkette yönetici olduğu ve buralardan 13 ayrı maaş aldığı iddiası, System.String[]

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 13 ayrı şirkette yönetici kaydı bulunduğu ve 13 ayrı şirketten maaş aldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın 13 şirkette yönetici olduğu ve buralardan 13 ayrı maaş aldığı iddialarına Kızılay yanıt verdi. Kurumdan yapılan açıklamada; Kınık'ın Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu ve sadece buradan maaş aldığının altı çizildi.

"13 ŞİRKETLE İLGİLİ BİLGİLER GÜNCELLİKTEN UZAK"

TBMM'de bulunan bir siyasi parti mensubunun soru önergesi olarak öne sürdüğü iddiaların, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı, İstanbul ve Ankara Ticaret Odalarının kayıtlarının sorgulanmasıyla hazırlandığı anlaşılan soru önergesindeki bilgilerin, güncellikten uzak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KAYITLARDA GÖRÜLEN 13 ŞİRKETİN BİR KISMI KAPATILMIŞ ŞİRKETLER"

"12'si İstanbul 1'i ise Ankara Ticaret Odası'nda görülen kayıtlardaki şirketlerin bir kısmı yıllar önce kapatılmış bir kısmındaki kayıtlar da güncelliğini yitirmiştir. Diğer kayıtlar ise Kınık'ın Kızılay genel başkanı olması sebebiyle doğal olarak yönetim kurulu başkanlıklarını yürüttüğü, Türkiye Kızılay Derneğine gelir getirmek amacıyla oluşturulan Kızılay Yatırım AŞ'nin iştiraklerine ait bilgilerdir. Kınık, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğretim üyesidir ve sadece buradan maaş almaktadır. Kızılay Yatırım AŞ'nin iştiraklerinden doğan ve yasanın öngördüğü sınırların çok altında olan tahakkuklar ise yasal kesintilerin ardından süreç içerisinde yine insani yardıma döndürülmektedir. Kızılay gibi önemli bir kurumun genel başkanı adına ortaya atılan böyle bir iddiayı, Kızılay'ın ilgili birimlerinden de bilgi almadan kesin yargı içeren bir dille gazetenin manşetine taşımak, gazetecilik ilkeleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Buna ilişkin Kızılay ve Genel Başkan Kınık yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

"KINIK, KIZILAY'DAN ÜCRET ALMAMAKTADIR"

Açıklamada, Kınık'ın Türkiye Kızılay Derneğindeki başkanlık görevi nedeniyle hiçbir ücret almadığı, insani yardım kuruluşundaki bu görevini tamamen gönüllü yerine getirdiği bildirildi.

"MİLLETİN KIZILAY İLE BAĞI KOPARILMAYA ÇALIŞILMAKTA"

Türk Kızılay ne zaman bir afetin ardından milletinin yarasını sarmaya koşsa gerçek dışı bir haber veya iddianın yeniden gündeme taşındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kızılay'ın milleti ile kurduğu bir buçuk asırlık bağ, koparılmaya çalışılmaktadır. Kızılaycılar aylardır önce Karadeniz seli, ardından orman yangınları, onun ardından yeniden Karadeniz seli olmak üzere tüm afetlerde gece gündüz özveriyle görev yapmaktadır. Bazıları aylardır evlerine bile uğrayamamıştır. Bu özveriyi görmeden, hatta görülmesini bile engellemeye çalışarak yürütülen bu karalama kampanyasının, ihtiyaç sahipleri lehine olmadığı çok açıktır. Kimlerin lehine olduğunun yorumunu ise milletimizin takdirine bırakıyoruz. Kızılay'ın tamamen kötü niyetle hazırlanmış bu haberle ilgili olarak tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını tekraren bildirir, hayırseverlerimize ise yaptıkları her hayrın bihakkın yerin ulaştığını bir kez daha hatırlatırız."

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 şirkette yönetici olduğu ve buralardan 13 ayrı maaş aldığı iddiası

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 şirkette yönetici olduğu ve buralardan 13 ayrı maaş aldığı iddiası - Son Dakika


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