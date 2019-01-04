Kızılay Başkanı Kerem Kınık: "Türkiye, Dünyanın En Fazla İnsani Yardım Yapan Ülkesi"

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İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma

Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi

FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü

Son Dakika! CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu