Kızılay Başkanı Kınık: "400 bin insana destek verdik" - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Muğla'daki yangın bölgesinde Kızılay Lojistik Merkezi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, bölgede 400 bin insana destek verdiklerini ve yanan alanlara 7,5 milyon fidan dikmeyi planladıklarını ifade etti.

Muğla'daki yangın bölgesinde bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken, bir yanda da yapılan desteklerle hem bölge halkına, hem de ekiplere yardımcı olunuyor. Ören stadında AFAD tarafından kurulan Çadırkent'te alevlerin etkilediği Bayır, Çatak, Gürceğiz, Akçakaya mahallelerinden gelen yaklaşık 20 aile konaklama imkanı bulurken, yangınla mücadele ekipleri de bu çadırlarda dinlenme fırsatı buluyor. Ayrıca burada bulunan Kızılay Lojistik Merkezi'nde de yardımlar organize ediliyor. Afet bölgesinde 1204 Kızılay gönüllüsü ve 352 personel görev yapıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Ören Stadı'nda bulunan Kızılay Lojistik Merkezi ve AFAD Çadırkent'te incelemelerde bulundu. Kızılay yetkililerinden bilgi alan Kınık, yangından etkilenen insanlara destek olmak için tüm güçleri ile sahada olduklarını belirtti.

"400 bin insana destek verdik"

Yaklaşık 135 dağıtım noktasında günlük bin civarında gönüllü ve profesyonelle yaklaşık şu ana kadar 400 bin insana destek verdiklerini söyleyen Başkan Kınık, "Ağırlıklı desteklerimiz gıda, beslenme, su ve içecek destekleri veriyoruz. Psikososyal destek veriyoruz. Köylerde etkilenen insanlar ve çocuklar var. İnsani yardım malzemelerinin lojistiği depolanması, sevki idaresi noktasında çalışıyoruz. Burada tabi yangın çok farklı bir şekilde dinamik olarak ilerliyor. Bir taraftan vatandaşlarımızın güvenliği noktasında onların intikalleri noktasında çalışmalarımız oluyor. Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde açta açıkta kalmayacak şekilde hızlı olarak sevk ediyoruz. Şu anda akut fazdayız. İnşallah bu yangın bittikten sonra yananın yerine konulması için devletimize destek olacağız. Bu insanlar yüzyıllardır ormanlarıyla ağaçlarıyla yaşayan anılarıyla büyüten insanlar. Tabi bundan sonra çıplak yamaçlara bakarak yaşamak zorunda kalacaklar. Onun için onlara destek vereceğiz. Kızılay gönüllülerimizle birlikte ağaçlandırma noktasında hep beraber seferber olacağız. Her kan veren vatandaşımız için bir fidan dikiyorduk. Geçen sene 2,5 milyon fidan diktik. Bu sene bunu her bir kan için üç fidana çıkartıp, inşallah 7,5 milyon fidan dikeceğiz. İnşallah bu alanların hepsi tekrar yeşerecek" dedi.

Yangından etkilenerek çadırkente yerleştirilen vatandaşlar ise çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, evlerini terk etmek istemeseler de, alevlerin mahallelerini tehdit etmesi ile buraya getirildiklerini dile getirdiler. - MUĞLA