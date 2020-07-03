Kızılay Başkanı Kınık: Hendek'te yaşayanların dumanı solumaması gerekiyor - Son Dakika

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası çıkan yangının ardından, bölgeye yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşları uyardı. Kınık, "İnsanların evlerine girerek kapı ve pencerelerini kapatıp, dumanı solumaması gerekiyor" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. Sakarya Hendek'te patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz" ifadesini kullandı.