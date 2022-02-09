Kızılay Başkanı Kınık: İnsani yardım modellerinde bilim bizlere rehberlik ediyor - Son Dakika

Türk Kızılay ev sahipliğinde Kızılay Lojistik sponsorluğunda Kızılay Akademi ve Lojistik Derneği iş birliğinde ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi'nde insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmeler masaya yatırıldı. Alanında uzman kesimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede konuşan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Dünyada insani yardım modellerinde de değişiklikler yaşanıyor. Bu alanda bizlere rehberlik edecek olan bilimdir. Bu konuda 'big data' yönetimini yapmak zorundayız" dedi. Kongrede konuşan İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu ise "İstanbul Havalimanı'na hangi büyüklükte olursa olsun depremlerde uçak inebilir" dedi.

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve dünya genelinde artan afetler karşısında Türk Kızılay, çağa ayak uydurmak amacıyla alanında bir ilki gerçekleştirdi. Kızılay; hızla dönüşen dünyada, insani yardım ve lojistik sektörünün uzman isimlerini ilk kez düzenlenen Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi'nde bir araya getirdi. Kongreye tele konferans yöntemi ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Murtazaoğlu, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özer, İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, LODER Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Hırvatistan Kızılhaç Başkanı Robert Markt, Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvaje Cuitanovic ve birçok uzman isim katıldı.

KIZILAY 1870'TEN BERİ LOJİSTİK HİZMETİ VERİYOR

'Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi'nde konuşan Dr. Kerem Kınık, "Kızılay 1870'lerde dünyadaki ilk denizden yaralı tahliyesini yüzen gemilerle yapan kuruluşlardan bir tanesi. Selanik limanından İstanbul limanına yaralı askerlerin transferini gerçekleştiriyordu. Bugün de aynı işi yapmaya devam ediyoruz. 1915'lere 16'lara kadar Medine'nin içinde bulunan Fahrettin Paşa ve onun yanındakiler açlığın pençesindeyken Kızılay'ın yardım uçağı Medine'ye havadan insani yarım atıyordu. Çanakkale'den 250 bin yaralıyı değişik şehirlere naklederken dönüşte insani yardım ve gıda malzemeleri taşıdı. Biz bu yaptığımız faaliyetleri çılgınca değişen dünyada insani yardım ve lojistik sektörünü nasıl buluşturabiliriz akademinin ilgisine nasıl sunabiliriz düşüncesiyle bu kongreye karar verdik. Kızılay Lojistik olarak en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz; iyilik taşıyoruz. Bunu güncelleyerek yapıyoruz. Optimum malı ihtiyaç duyulan anda en uygun maliyetle yapmaya çalışıyoruz. Biz Kızılay lojistik olarak bütün süreçlerimizi dijitalleştirdik" ifadelerine yer verdi.

"İNSANİ YARDIM MODELLERİNDE BİLİM BİZLERE REHBERLİK EDİYOR"

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bugün küresel anlamda doğa kaynaklı afetlerin iklim değişikliklerin olduğu pek çok coğrafya yenilikçi yaklaşım olmazsa hayatlarını sürdüremeyecek. BM'nin Sudan'ın kuzeyindeki bölgelere kara yolu ile ulaşım ortadan kalktığı için sadece hava yoluyla ulaşabildiğini biliyoruz. 1 milyar dolar yardım bütçesi ayrılan Sudan için bunun yüzde sekseni lojistiğe gitmektedir. Bugün dünyada insani yardım modellerinde de değişiklikler yaşanıyor ve bunları yakından takip ediyoruz. Bu alanda bizlere rehberlik edecek olan bilimdir. Bu konuda big data yönetimini yapmak zorundayız. Yapay zekanın bu sektörde kullanılması zorunludur. Çip krizi nedeniyle durmuş fabrikalar. Devasa değerlerin çöküntüsünü yaşıyoruz. Bu insanlık için sinyal: Birbirinizle dayanışın ve yardımlaşın" diye konuştu.

TÜM SÜREÇLERİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM

AFAD Başkanı Yunus Sezer kongreye video konferans yöntemi ile katılarak bir konuşma yaptı. Sezer, "Afetler yerelin kapasitesinin çok üzerinde olmaya başladı. Tüm süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi ve planlanması gerekiyor. 2021 afet karnemize baktığımızda bir taraftan Akdeniz'de yangın bir taraftan Karadeniz'de sel felaketleri ile karşı karşıya geldik. On yıllar boyunca ders kitaplarında Türkiye'nin jeopolitik konumu anlatıldı. Türkiye'nin coğrafi konumu bugün daha iyi değerlendirilmelidir. Bunun önemi hatta en önemlisi lojistiktir" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNSANİ YARDIM MERKEZİ KURULACAK

Kongrede konuşma yapan bir diğer isim İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu oldu. Samsunlu, afetlerle mücadele kapsamında havalimanının önemine vurgu yaptığı konuşmasında Kızılay'ın İstanbul Havalimanı'na kuracağı insani yardım merkezinin önemine değindi. Samsunlu, "İstanbul Havalimanı'nın kendi deprem müdahale planı vardır. Beklenen 7,5 şiddetindeki depreme karşı kendi ve dışarıdan gelen desteği nasıl yöneteceğimiz konusundaki iş planımızı tamamen oturturmuş durumdayız. Hangi büyüklükte olursa olsun pistlerimize uçak inebilir. 75 bin metrekarelik bir çadır kent alanı oluşturmuş durumdayız. Afet personelini uzun süre barındırabiliriz. En son karda bunu yaşadık. 7 saatte 40 cm kar birikti. Depremde hava kulesi zarar görebilir. Bunun için mobil komuta merkezi kurduk. Aynı fonksiyonu yerine getirebilecek bir araç üzerinde hava trafiğini yönetebileceğiz" diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNSANİ YARDIM ÜSSÜ

Kızılay'ın Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri ile birlikte İstanbul'a kurmayı planladığı bölgesel insani yardım üssü projesini desteklediklerini de anlatan Samsunlu, "Kızılay bizim yüz akımız, gururumuz. Bizim havalimanımıza kuracağı merkezin insanlığa faydalar getireceğine inanıyoruz. İstanbul'u küresel yardım dağıtılan bir merkez haline getirmek istiyorlar, biz de desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.

PAYDAŞLARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ

Kızılay Akademi ile Lojistik Derneği (LODER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da, lojistik hizmetlerine ilişkin kısa bir konuşma yaptı. Tanyaş, "Lojistik hizmetleri konusunda paydaşların lojistik ve tedarik zinciri yönetim faaliyetlerini stratejik hedeflerine uygun gerçekleştirmeleri desteklemek ve sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz" dedi.