KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI - Son Dakika

KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI

05.05.2021 12:37

KIZILAY, bayramda 410 bin çocuğa dağıtılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

KIZILAY, bayramda 410 bin çocuğa dağıtılmak üzere yardım kolileri hazırladı. Yardım kolilerinin tanıtımını yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "88 milyon gibi bir hedef koymuştuk. Bugün itibariyle 95 milyon lira gibi bir bağış geldi. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine daha fazla bu anlamda yardım ulaştırabileceğiz" dedi.

Kızılay, Ramazan Bayramı'nda 410 bin çocuğa dağıtılmak üzere yardım kolileri hazırladı. Tekstil merkezi Güngören şubesinde hazırlanan yardım kolileri tanıtıldı. Tanıtıma Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ta katıldı. 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!' sloganıyla Ramazan kampanyası yürüten Kızılay'ın ay boyunca 225 milyon lira tutarında yardım malzemesinin 8 milyon ihtiyaç sahibine 60 bin Kızılay gönüllüsüyle ulaştırması hedefleniyor.

"HEDEFLEDİĞİMİZ BAĞIŞTAN DAHA FAZLA BİR TEVECCÜH OLDU"

Çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi veren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ramazan seferberliğimiz devam ediyor. Artık son haftasına girdik Ramazanımızın. Bir taraftan AŞ evlerimizde kazanlarımız kaynıyor ve kaynadı. Diğer taraftan ihtiyaç sahibi ailelerimize, yurt içinde ve yurt dışında Ramazan kolilerimizi ulaştırdık. Diğer taraftan zekatlarımıza fidyelerimizi, fitrelerimize ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşma hedefiyle yola çıkmıştık. Ramazan'ın sonuna yaklaşmamış olmamıza rağmen şu an yüzde 106, yani hedeflediğimiz bağıştan daha fazla bir teveccüh oldu. 88 milyon gibi bir hedef koymuştuk. Bugün itibariyle 95 milyon lira gibi bir bağış geldi. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine daha fazla bu anlamda yardım ulaştırabileceğiz. Öz kaynaklarımızla beraber de 225 milyon liralık bir bağış ve yardım destek paketimiz şu anda aktif bir şekilde şubelerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Şu an Güngören şubemizin depolarındayız. Güngören şubemiz bizim özellikle tekstil anlamındaki bağışlarımızda bir adres ama ülkemizin pek çok farklı şubesi de genel merkezimizde bu tekstilin ve giysi temin noktasında gerçekten bağışçılarımızla çok iyi çalışıyor" dedi.

Başkan Kınık, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu Ramazan'da 1.3 milyon tekstil eşyası, ihtiyaç sahiplerini bayramlık olarak ulaştırılıyor. Çocukların bayram sabahına yeni kıyafetleriyle uyanacakları bilmek bizim için mutluluk verici. Ramazan'da zekat ve fitreler çok çok önemli. Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyorlar. 1877'ye 28 TL karşılığı gönderilecek bir SMS yeterli. Oruç tutamamış, tutamadığı gün sayısı kadar SMS gönderenlerin fidyeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" diye konuştu.

KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI
KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI
KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI
KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI
KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI
KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI
KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI

Ramazan Bayramı, Türkiye, Ramazan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZILAY, BAYRAMDA 410 BİN ÇOCUĞA DAĞITILMAK ÜZERE YARDIM KOLİSİ HAZIRLADI - Son Dakika


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