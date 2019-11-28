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Kızılay Bölge Müdürü Ergen'den, Rektör Uysal'a ziyaret

7 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen ve Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezlerinin müdürleri ile makamında bir araya geldi.

Kızılay Bölge Müdürü Ergen'den, Rektör Uysal'a ziyaret, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen ve Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezlerinin müdürleri ile makamında bir araya geldi.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Dr. Erkan Ergen'e Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu, Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman ve Kütahya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy eşlik etti.


Görüşmede Kızılay'ın Dumlupınar Üniversitesinde yapmayı planladığı projelerle ilgili fikir alışverişi yapıldı ve farklı alanlarda iş birliği olanakları görüşüldü.


Ziyaret sonunda Dr. Ergen başkanlığındaki heyet Rektör Uysal'a görevinde başarılar dileyerek Türk Kızılay logolu fincan seti sundu. Rektör Uysal, konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Erkan Ergen, Eskişehir, Kütahya, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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