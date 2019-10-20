Son Dakika Haberleri: Kızılay bölgesinde göz alıcı dönüşüm
Son Dakika Güncel Kızılay bölgesinde göz alıcı dönüşüm

Kızılay bölgesinde göz alıcı dönüşüm

1 saat önce

Kızılay'ın en yoğun yaya bölgelerinden olan Sakarya, Selanik ve Tuna Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğiyle yenileme çalışmaları kısa sürede tamamlandı.

Kızılay bölgesinde göz alıcı dönüşüm, System.String[]

Kızılay'ın en yoğun yaya bölgelerinden olan Sakarya, Selanik ve Tuna Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğiyle yenileme çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Kaldırımdan havuzlara, ağaçlardan oturma banklarına kadar yenilenen bölgede son olarak ise Yüksel Caddesi 1. Etap çalışmaları da bitti.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, taşeron firma yerine kendi ekip ve imkanlarını kullanarak, belediye bütçesine de kaynak sağlıyor. Özellikle gece saatlerinde çalışarak üç etaptan oluşan Yüksel Caddesi'nin kaldırımlarını yenileyen, peyzaj çalışmalarıyla da çehresini değiştiren ekipler, caddeye yeni ve modern bir görünüm kazandırdı. Çankaya Belediyesi ile koordineli gerçekleştirilen ve başkentlilerden tam not alan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Karanfil ve Konur Sokak'ta da yapım, bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Sakarya, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:23 Kaynak: İHA
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