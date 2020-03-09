Kızılay Bursa Şubesi'nden Dünya Kadınlar Günü'ne anlamlı kutlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Bursa Şubesi'nden Dünya Kadınlar Günü'ne anlamlı kutlama - Son Dakika

Kızılay Bursa Şubesi'nden Dünya Kadınlar Günü'ne anlamlı kutlama

6 saat önce

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türk Kızılay Bursa Şube Kadın Kolları işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir organizasyonla kutladı.

Kızılay Bursa Şubesi'nden Dünya Kadınlar Günü'ne anlamlı kutlama, System.String[]

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türk Kızılay Bursa Şube Kadın Kolları işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir organizasyonla kutladı.


Türk Kızılay Bursa Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kan vererek kutladı. Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Türk Kızılay Bursa Kadın Kolları Başkanı Barutçu ve yöneticiler katıldı.


Organizasyonda konuşan Türk Kızılay Şube Başkanı Davut Gürkan, kan bağışının önemine dikkat çekti. Gürkan, Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak bu alanda da bağışçıların destekleri ile örnek işlere imza attıklarını söyleyen Gürkan, bağışlanan her kanın umut olduğunu belirterek, süreklilik arz eden kan ihtiyacının karşılanabilmesi için tüm ekiplerinin özveriyle çalıştıklarını vurguladı. Gürkan, halkın ve kurumların desteğiyle bu anlamda önemli bir farkındalık oluşturulduğunu ifade etti.


Her bağış, umut demek


Kan ihtiyacının tedariğinde en büyük kaynağın Türk Kızılay olduğuna işaret eden Gürkan, "Acil durumlarda hayat kurtaran bu ihtiyacın giderilmesi adına çalışan, bağışta bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bağışlanan her kan, umut demektir. Bir gün hepimize lazım olabileceği bilinciyle herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum ve bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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