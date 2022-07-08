Kızılay, Çad'da binlerce kişiye kurban dağıtımı yapacakKızılay, Orta Afrika ülkesi Çad'da bin 200 kurban kesimi yapacak - Son Dakika
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Kızılay, Çad'da binlerce kişiye kurban dağıtımı yapacakKızılay, Orta Afrika ülkesi Çad'da bin 200 kurban kesimi yapacak

08.07.2022 20:29

- Kızılay, Çad'da binlerce kişiye kurban dağıtımı yapacak Kızılay, Orta Afrika ülkesi Çad'da bin 200 kurban kesimi yapacak Türk Kızılay'ı, Kurban Bayramı'nda 21 ülkede yüzbinlerce kişiye kurban eti gönderecek.

- Kızılay, Çad'da binlerce kişiye kurban dağıtımı yapacak

Kızılay, Orta Afrika ülkesi Çad'da bin 200 kurban kesimi yapacak

NCAMENA - Türk Kızılay'ı, Kurban Bayramı'nda 21 ülkede yüzbinlerce kişiye kurban eti gönderecek. Orta Afrika ülkesi Çad'daki 3 bölgede tüm hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, binlerce kişiye kurban dağıtımı yapacak.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın en az gelişmiş 3'üncü ülkesi konumundaki Orta Afrika ülkesi Çad'da Türk Kızılay'ı, bu yıl da Kurban bayramında binlerce aileye ulaşacak. 21 ülkede yapılacak Kurban kesim çalışmaları çerçevesinde Çad'ın başkenti Ncamena'da bin 200 büyükbaş hayvan kesimi yapılacak. Kurban kesimleri, 3 bölgede İslami koşullarda ve veteriner hekimlerin kontrolünde yapılacak.

"Kesim yapılacak alanları denetledik"

Türk Kızılay'ının Kurban Faaliyetlerini yürütmek için Çad'a gelen ekibin Başkanı Mücahit Bildirici, "2022 yılı vekaleten kurban kesimi çerçevesinde Çad'dayız. Bu yıl 21 ülkedeyiz. Burada bin 200 büyükbaş ve 8 bin 400 hisse kurban kesimi yapacağız. Mezbahaneleri gezip bölgelerde ki gerekli önlemleri alıp çalışmaları yaptık. Bayram namazı sonrasında bizlere kurbanlarının bağışlarını yapan vatandaşlarımızın kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayreti içerisinde olacağız" ifadelerinde bulundu.

YORUMLAR
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Türk Kızılay, İzmir'de her gün 100 aileye kurban eti ulaştırıyor Türk Kızılay, İzmir'de her gün 100 aileye kurban eti ulaştırıyor
Kaynak: İHA

Orta Afrika, Kızılay, Kurban, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay, Çad'da binlerce kişiye kurban dağıtımı yapacakKızılay, Orta Afrika ülkesi Çad'da bin 200 kurban kesimi yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılay, Çad'da binlerce kişiye kurban dağıtımı yapacakKızılay, Orta Afrika ülkesi Çad'da bin 200 kurban kesimi yapacak - Son Dakika
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