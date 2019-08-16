Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu
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Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu Fünyeyle patlatılan çantanın içinden elbise çıktıBURDUR - Burdur Cumhuriyet Parkına kurulan kan bağış çadırında dün akşam hareketli saatler yaşandı.
Kızılay Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu
Fünyeyle patlatılan çantanın içinden elbise çıktı
BURDUR - Burdur
Cumhuriyet Parkına kurulan kan bağış çadırında dün akşam hareketli saatler yaşandı. Burdur Kızılay'ın kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çanta paniğe neden oldu.
Cumhuriyet Meydanında kurduğu kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çantayı görenler, durumu polise haber verdi. Cumhuriyet Meydanı ve meydana bağlı yollar trafiğe kapatıldı. Polis
ekipleri çadırı boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı ekibi özel kıyafet giyerek çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.
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