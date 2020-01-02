Kızılay Çarşısı esnafı: "Yazılı bir taahhütte bulunun içimiz rahat etsin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay Çarşısı esnafı: 'Yazılı bir taahhütte bulunun içimiz rahat etsin' - Son Dakika

Kızılay Çarşısı esnafı: "Yazılı bir taahhütte bulunun içimiz rahat etsin"

6 saat önce

Yıkım kararı alınan Erzincan Kızılay Çarşısında esnaf, "Yazılı bir taahhütte bulunun içimiz rahat etsin" dedi.

Kızılay Çarşısı esnafı:

Yıkım kararı alınan Erzincan Kızılay Çarşısında esnaf, "Yazılı bir taahhütte bulunun içimiz rahat etsin" dedi.


Kızılay Çarşısı Yönetim Başkanı Esalettin Batmaz, konuyla ilgili Kızılay Erzincan Şubesinden bir açıklamada bulunularak esnafı mağdur etmeyeceğiz denildiğini kaydederek şöyle konuştu:


"Defalarca biz bunları duyduk. Yazılı bir şey olmadıktan sonra veya böyle beyanatlar da işte biz böyle yaptık, şöyle yaptık, bunu yaptık, ben 35 senedir bunları dinledim zaten. Kızılay bittiği zaman bize yer vereceğim diye taahhütte bulunmuştu. Onlara senet yapın, bunu yapın, şunu yapın demiyoruz. Bize bir yazı versinler ki sizi biz mağdur etmeyeceğiz. Burada mağdur etmeyeceğiz diye diyorlar. Yıllarda zaten bizi mağdur etmeyeceğiz dediler. Bunlar en sonunda yine mağdur olduk. Elektrik kesildi, su kesildi hepsi yapıldı nasıl mağdur olmadık. Belediye Başkanının bize tahsis ettiği bir yer var. Kendi gücümüzle biz buraları yaptık. Ama kışa kötü geldik. Burada biz ticaretimizi devam etmeye çalışıyoruz. Yarın Kızılay orada bittiği zaman bize yer vereceğim diye taahhütte bulunmuştu yazılı bir şey yapsınlar biz de rahat edelim şu anda endişeliyim ben." dedi. - ERZİNCAN

Erzincan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı
Yolcu otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:51 İşçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
20:50 İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti - Son Dakika
20:48 ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro yarışı bıraktı - Son Dakika
20:44 Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru... - Son Dakika
20:44 Bakan albayrak: kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:56:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay Çarşısı esnafı: "Yazılı bir taahhütte bulunun içimiz rahat etsin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]