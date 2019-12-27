Kızılay çarşısının yıkılarak yenilenmesi kararı alındı - Son Dakika

Erzincan Kızılay Şube Başkanlığına ait Kızılay binalarının yıkım kararı alınarak yerine daha modern bina yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.



Kızılay Genel Merkezinin Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesinin ortak yaptığı çalışmalar neticesinde Erzincan Dörtyol mevkiinde bulunan Kızılay binalarının yıkılarak yenilenmesi kararı alındı. Konuyla ilgili Erzincan Kızılay Şube Başkanlığından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:



"Binalarda bulunan Erzincan esnafının mağdur olmaması adına ise Erzincan Belediyesi tarafından eski belediye binası arkasında geçici işyerleri oluşturulmuş ve kızılay binasında yer alan esnafın büyük bir kısmı bu alana taşınarak işlerine devam etmektedir. Kızılay'a ait bina ile ilgili 2014 yılında Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından Riskli Yapı Tespit analizi yapılarak rapor düzenlemiş ve düzenlenen rapora göre binanın kullanıma uygun olmadığı, yıkılması konusunda görüş çıkmıştır. Yine 2017 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından mevcut durum tespiti ve Bina deprem performansı analizi yapılmış ve rapor düzenlenmiştir. Düzenlenen raporda binanın kullanımının sakıncalı olduğu ivedilikle yıkılması konusunda görüş verilmiştir. Her iki Üniversitenin vermiş olduğu rapor, binanın yıkılması hususunda olduğundan, konu ile ilgili Kızılay Genel Merkezi ile görüşülmüş ve binanın yıkımı ile ilgili süreç başlatılmıştır. Süreç doğrultusunda Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Kızılay Erzincan Şubesi gerekli çalışmaları yapmış olup, binanın yıkılması kararı alınmıştır. Binada bulunan esnafımızın mağdur olmaması adına eski belediye binası arkasında esnafımızın kullanabilmesi için geçici bir alan belirlenmiş bu alana geçici kullanım için dükkanlar yapılmıştır. Esnafımızın çok büyük bir kısmı bu alana dükkanını taşınmıştır. Bazı esnafımız ise başka binalara taşınmıştır. Binamızda sadece birkaç esnafımız kalmış olup, bu esnaflarımızın da binayı boşaltması ile birlikte gerekli çalışmalar başlatılacak ve en kısa süre içerisinde daha modern bir bina Erzincanımıza kazandırılacaktır.



Erzincan belediyesi tarafından şu anda bu alan ile ilgili gerekli imar çalışmaları başlatılmış durumdadır. Binanın yıkım kararı alınması ile ilgili tüm süreçler ile ilgili bina içerisinde kiracı bulunan esnafımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup, sürecin tüm aşamalarında bilgi alışverişi yapılmıştır. Kızılay Erzincan Şube başkanlığına ait olan binamız ile ilgili Kızılay Genel Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetimi Direktörlüğü İhale Yönetimi Müdürlüğü tarafından şube başkanlığımıza gönderilen yazıda, mülkiyeti kurumumuza ait Erzincan İli Merkez İlçesi Karaağaç Mahallesinde bulunan tapunun 104 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 2525,96 m yüzölçümlü bir adet iki katlı ve bir adet üç katlı betonarme işhanı ve arsası vasıflı taşınmazın en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için genel merkez tarafından mevcut binanın yıktırılması, yeni binanın projelendirilmesi ve proje-inşaat ihalelerinin gerçekleştirilmesi ile bu ve bilahare doğabilecek her türlü iş ve işlemler için Genel Müdürlük Makamının yetkili kılınmasına karar verilmiştir İfadeleri yer almıştır. Söz konusu binanın yeniden yapılması ve içerisinde bulunan esnaflarımızın zarara uğratılmaması için Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Kızılay Erzincan Şube Başkanlığı olarak gereken çaba ve gayret gösterilmeye devam edilmektedir." - ERZİNCAN