Son Dakika Haberleri: Kızılay, Cide'de Yangınzedeleri Yardımda Bulundu

Kızılay, Cide'de Yangınzedeleri Yardımda Bulundu

1 saat önce

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Cide'de çıkan yangın sonucu evsiz kalan aileye yardımda bulundu.

Kızılay, Cide'de Yangınzedeleri Yardımda Bulundu, System.String[]
Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Cide'de çıkan yangın sonucu evsiz kalan aileye yardımda bulundu.

Cide'ye bağlı İshakça köyünde Ali Yılmaz'a ait iki katlı ahşap ev, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evde 3'çü çocuk olmak üzere 6 kişinin ikamet ettiği öğrenildi. Yangının ardından Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, Cide ilçesine bağlı İshakça Köyüne giderek evi yanan Yılmaz ailesine yardımda bulundu. Giyecek, yiyecek ve yatacak gibi çeşitli yardımlarda bulunan Türk Kızılayı, ayrıca yangın yerinde de incelemeler yaptı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:09 Kaynak: İHA

Kastamonu, Türk Kızılayı, Cide, Güncel
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