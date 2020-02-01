Kızılay, cinsel istismar iddiaları sonrası Beypazarı temsilcisini görevden aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kızılay, cinsel istismar iddiaları sonrası Beypazarı temsilcisini görevden aldı - Son Dakika Dünya

Kızılay, cinsel istismar iddiaları sonrası Beypazarı temsilcisini görevden aldı

6 saat önce

Kızılay, Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas'ın "yüz kızartıcı bir suça karıştığı" bilgisinin alınması üzerine görevine son verildiğini açıkladı.

Kızılay, cinsel istismar iddiaları sonrası Beypazarı temsilcisini görevden aldı, System.String[]

Türk Kızılayı, Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas'ın "yüz kızartıcı bir suça karıştığı" bilgisinin alınması üzerine görevine son verildiğini açıkladı.


Cuma günü sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada Kızılay, "Kavas'ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı bilgisi alınmış anında görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:07 
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