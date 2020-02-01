Kızılay, cinsel istismar iddiaları sonrası Beypazarı temsilcisini görevden aldı

Türk Kızılayı, Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas'ın "yüz kızartıcı bir suça karıştığı" bilgisinin alınması üzerine görevine son verildiğini açıkladı.



Cuma günü sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada Kızılay, "Kavas'ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı bilgisi alınmış anında görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.