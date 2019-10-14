Son Dakika Haberleri: Kızılay Çorlu Şubesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Kızılay Çorlu Şubesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kızılay Çorlu Şubesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

54 dakika önce

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla ilçede yer alan iş yerlerini tek tek ziyaret etti ve esnafa dükkanlarına asması için Türk bayrağı hediye etti.

Kızılay Çorlu Şubesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla ilçede yer alan iş yerlerini tek tek ziyaret etti ve esnafa dükkanlarına asması için Türk bayrağı hediye etti.


Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bilgiler veren Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, "Türk Kızılayı Çorlu Şubesi olarak Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimize manevi destek olması amacıyla Çorlu caddelerindeki esnafımızı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve gönüllülerimizle tek tek ziyaret ederek, esnafımıza dükkanlarına asmaları için Türk bayrağı hediye ettik. Şanlı ordumuz orada mücadele verirken biz de burada evlerimizi, iş yerlerimizi bayrağımızla donatmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Barış Pınarı Harekatı, Türk Kızılayı, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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