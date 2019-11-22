Son Dakika Haberleri: Kızılay Çorlu Şubesi'nden Başsavcısı Yiğiter'e ziyaret
Son Dakika Güncel Kızılay Çorlu Şubesi'nden Başsavcısı Yiğiter'e ziyaret - Son Dakika

Kızılay Çorlu Şubesi'nden Başsavcısı Yiğiter'e ziyaret

6 saat önce

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz ve yöneticiler, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter'i makamında ziyaret etti.

Kızılay Çorlu Şubesi'nden Başsavcısı Yiğiter'e ziyaret, System.String[]

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz ve yöneticiler, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter'i makamında ziyaret etti.

Başsavcı Yiğiter'e çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz, yapmayı planladıkları projeleri anlattı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlçede göreve geldiğimiz günden bu yana çok ciddi çalışmalara imza attık. Bu kapsamda kan bağışı kampanyaları, kurban bağış kampanyaları, yardım toplama ve yerine iletme kampanyaları ve diğer kampanyaları yürütüyoruz. Kurumlarla bir arada ve birlikte projeler üretmeye de gayret gösteriyoruz."

Yılmaz, Çorlu Adliyesi ile kan bağış kampanyası düzenlemek istediklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başsavcı Yiğiter ise kan bağışı kampanyasına sıcak baktıklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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