Kızılay Çorlu Şubesi'nden öğrencilere bilgilendirme semineri

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi tarafından öğrencilere yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme seminerleri sürüyor.



Türk Kızılayı Çorlu Şubesi'nce başta Çorlu olmak üzere çevre ilçelerde eğitim-öğretim veren okullardaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ve Kızılay'ın önemine vurgu yapılan bilgilendirme seminerleri sürüyor.



Düzenlenen eğitimlerle ilgili olarak bilgiler veren Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, "Türk Kızılayı Çorlu şubesi olarak Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Anadolu ve Meslek Lisesi'ndeki çocuklarımıza Kızılay'ın önemini anlatan seminer düzenledik. Okul yönetimine ve öğretmenlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.



Alican Yılmaz, eğitim seminerlerinin planlanan program dahilinde süreceğini de aktardı. - TEKİRDAĞ