Kızılay'da, kazanlar Diyarbakır'da ramazan ayında sıcak AŞ için kaynayacak - Son Dakika

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan ayı boyunca iftar yemeği ikram edecek.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, AA muhabirine, Kızılay'ın yaklaşık 154 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, onlara sahip çıkarak ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerinin umudu haline gelmiş bir kurum olduğunu kaydeden Işık, ihtiyaç sahiplerini belirlemek için kenti sokak sokak gezdiklerini bildirdi.

Kızılay'ın 2022 yılını "Dayanışma Yılı" ilan ettiğini aktaran Işık, "Bu yılı ihtiyaç sahipleriyle zengin olan ailelerimizin kucaklaşma yılı olarak ilan etti. Varlıklı ailelerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizi hem ziyaret edecekler, misafirleri olacaklar hem de ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf edecekler. Bu şekilde toplumsal dayanışmaya, kucaklaşmaya, kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine katkı sunacağız." dedi.

Bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kentte 10 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahip AŞ evi kurduklarını anımsatan Işık, acil durumlarda ise buradan 20 bin kişilik yemeğin çıkarılabileceğine dikkati çekti.

Birçok alanda belirledikleri ihtiyaç sahiplerine yardımlar yaptıklarını anlatan Işık, hali hazırda günlük bin kişiye yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Ramazan ayına ilişkin planlamalarını yaptıklarını ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Merkez, dört ilçe ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iftar yemeği ikramında bulunacağız. İhtiyaç sahibi 7 bin 411 kişinin banka hesaplarına 500'er lira yardım aktaracağız. Giyim, çocuk kiti, konserve kavurma ve kurban eti yardımlarında bulunacağız. Ayni ve nakdi yardım olarak 40 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."

Gerekli planlamaları yaptıklarını, planlama dışında gelecek olan bağışları da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydeden Işık, 2 hastanede iftar çadırı kuracaklarını anlattı.

"Lütfen bu ailelerimizi ziyaret edelim"

Merkez 4 ilçede dağıtım araçlarıyla iftarlık yemeğini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getiren Işık, iftar ikramlarına günlük 2 bin kişilik yemekle başlayacaklarını, bu rakamın günlük 4 bin ve gelecek bağışlara göre 5 bin kişilik olabileceğine işaret etti.

Varlıklı kişileri ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmeye davet ettiklerini aktaran Işık, yapılacak bağışlarla yemek yapma imkanı bulunmayan kişilere AŞ evlerinde yemek yapıp ulaştıracaklarını, yemek yapma imkanı olan ailelere de yardımları gıda ya da alışveriş kartı şeklinde ulaştıracaklarını ifade etti.

Bağışçının bağış yaptığı ihtiyaç sahibinin sofrasına oturmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu belirten Işık, "Bu aileler bizim ailelerimiz, kardeşlerimiz, akrabalarımız, onlara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Lütfen bu ailelerimizi ziyaret edelim. Onların sofralarına misafir olalım, dualarını alalım. Onları kucaklayalım." ifadelerini kullandı.