Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı (2)
53 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sakarya Caddesi metro çıkışından görüntüler Devrilen ağaçtan görüntüler Ekiplerin esnafı uyarması İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ANKARA - Kızılay'da metronun Sakarya Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:17 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sakarya
Caddesi metro çıkışından görüntüler
Devrilen ağaçtan görüntüler
Ekiplerin esnafı uyarması İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları ANKARA - Kızılay
'da metronun Sakarya Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. (2)
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