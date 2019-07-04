Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı (1)
49 dakika önce
- Devrilen ağaçtan görüntüler Metro çıkışından görüntü Güvenlik önlemleri ANKARA - Kızılay'da metronun Sakarya Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:21 Kaynak: AA
- Devrilen ağaçtan görüntüler
Metro çıkışından görüntü
Güvenlik önlemleri ANKARA - Kızılay
'da metronun Sakarya
Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. (1)
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