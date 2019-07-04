Son Dakika Haberleri: Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı - Ağacın devrilme anı
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Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı - Ağacın devrilme anı

43 dakika önce

- Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi 3 yaralı Ağacın devrilme anı ANKARA - Kızılay'da metronun Sakarya Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

- Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi
3 yaralı
Ağacın devrilme anı ANKARA - Kızılay'da metronun Sakarya Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
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Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı - Ağacın devrilme anı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:25 Kaynak: AA
Sakarya, Kızılay, Güncel
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