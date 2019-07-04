Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı - Ağacın devrilme anı
43 dakika önce
- Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi 3 yaralı Ağacın devrilme anı ANKARA - Kızılay'da metronun Sakarya Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:25 Kaynak: AA
- Kızılay
'da metro çıkışında ağaç devrildi
3 yaralı
Ağacın devrilme anı ANKARA - Kızılay'da metronun Sakarya
Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
(4)
Akdeniz'de göçmen faciası! 81 kişi kayıp
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama
Son Dakika! Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi