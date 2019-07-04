Kızılay'da metro çıkışında ağaç devrildi: 3 yaralı (3)
39 dakika önce
- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Testere ile kesilmesi ANKARA - Kızılay'da metronun Sakarya Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:28 Kaynak: AA
- İtfaiye
ekiplerinin çalışmaları
Testere ile kesilmesi ANKARA - Kızılay
'da metronun Sakarya
Caddesi çıkışında ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. (3)
Akdeniz'de göçmen faciası! 81 kişi kayıp
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama
Son Dakika! Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi