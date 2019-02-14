Son Dakika Haberleri: Kızılay'da Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi

Kızılay'da Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi

1 saat önce

Ankara'da Kızılay Meydanı'na bırakılan sahipsiz çanta bomba paniği yaşanmasına neden oldu.

Kızılay'da Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi, System.String[]
Ankara'da Kızılay Meydanı'na bırakılan sahipsiz çanta bomba paniği yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kızılay Atatürk Bulvarı'nda refüjde duran bir sırt çantası polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Çantanın etrafına şerit çekilerek Atatürk Bulvarı çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantayı kontrollü şekilde inceledi. Yapılan incelemede çantada kıyafetlerin olduğu anlaşıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:38 Kaynak: İHA

Kızılay Meydanı, Ankara, Kızılay, 3. Sayfa
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