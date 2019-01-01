Kızılay'da Yeni Yıl Coşkusu
1 saat önce
- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ANKARA -Başkentte bir çok vatandaş 2019'u karşılamak için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplandı.
- 15 Temmuz Kızılay
Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ANKARA -Başkentte bir çok vatandaş 2019'u karşılamak için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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