Son Dakika Haberleri: Kızılay'da Yeni Yıl Coşkusu

Kızılay'da Yeni Yıl Coşkusu

1 saat önce

- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ANKARA -Başkentte bir çok vatandaş 2019'u karşılamak için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Kızılay'da Yeni Yıl Coşkusu, System.String[]
- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ANKARA -Başkentte bir çok vatandaş 2019'u karşılamak için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:04 Kaynak: AA

Kızılay, Güncel
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