Son Dakika Haberleri: Kızılay'da yenileme çalışmaları başladı
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Kızılay'da yenileme çalışmaları başladı

2 saat önce

Çankaya Belediyesince Kızılay'da Sakarya ve Yüksel caddeleri ile Konur ve Karanfil sokaklarında zemin ve peyzaj yenileme çalışmaları başladı.

Kızılay'da yenileme çalışmaları başladı, System.String[]
Çankaya Belediyesince Kızılay'da Sakarya ve Yüksel caddeleri ile Konur ve Karanfil sokaklarında zemin ve peyzaj yenileme çalışmaları başladı.
Belediyeden yapılan açıklama göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kızılay'da yapılan yenileme çalışmaları ilk etapta Sakarya Caddesi'nde başladı.
Bu kapsamda, caddedeki heykeller korumaya alınarak zemin ve peyzaj yenileme çalışmaları ve aydınlatma direklerinin tesisat döşemesi yapılıyor, mevcut aydınlatma direkleri yenileniyor.
Sakarya Caddesi metro çıkışından Mithatpaşa Caddesi girişine kadar yapılan yenileme çalışmalarında, yaya için ayrılan bölümlere granit ve bazalt taş döşenecek, araçlar için ayrılan bölüme ise renkli desenli asfalt kaldırım yapılacak.
Ayrıca bölgeye büyük ağaçlar dikilerek oturma birimlerinin sayısı artırılacak ve engelli rampası standartlara uygun hale getirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:56 Kaynak: AA
Politika
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