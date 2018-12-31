Son Dakika Haberleri: Kızılay'da Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri

Kızılay'da Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri

33 dakika önce

Yeni yıla Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tedbirler alındı.

Yeni yıla Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tedbirler alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:48 Kaynak: AA

Kızılay, Güncel
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