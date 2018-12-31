Kızılay'da Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri
33 dakika önce
Yeni yıla Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tedbirler alındı.
Yeni yıla Kızılay
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tedbirler alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:48 Kaynak: AA
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