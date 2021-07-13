Kızılay'dan 2 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde maddi durumları el vermeyen iki aileye Kızılay tarafından Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı yapıldı.

Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde derme çatma bir evde kendi başlarına hayatlarını sürdüren kanser hastası bir kadın ile yine aynı mahallede ikamet eden ve eşi kaza geçirmesi sonucunda çalışamayan bir aileye Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat'tan destek geldi. 2 aileyi ziyaret eden Hamza Sezgin Yonat, "Varto ilçemizde daha öncesinden de gıda ve kavurma yardımlarında bulunmuştuk. Araştırdığımız kadarıyla Hürriyet Mahallesi'nde tek başlarına yaşayan ve maddi durumlarının el vermediği iki aileyi tespit ettik. Aysel Özçelik (60) adlı bayanın eşi kanser hastasıydı vefat etti. Tek başına yaşayan kanser hastası Aysel teyzemize gerekli yardımı yaptık. Kızılay gönüllüleri olarak bundan sonrada desteklerimiz devam edecek. Yine aynı mahallede eşi trafik kazası geçiren ve çalışamadığından dolayı eşi olan Öznur Gümüş'e (25) de Kızılay olarak yardımda bulunduk. Kurban Bayramı öncesi 300 ailemize gerekli yardımı yaptık. Bundan sonra da 350 ailemize gıda ve giyim yardımı yapacağız. Ziyaretimizde kendilerine gıda ve giyim desteği verdik. Ailelerimizin bundan sonraki sıkıntılarını da göz önüne alarak tespit çalışmamızı yapacağız. İleriki zamanlarda da tespit ettiğimiz o sıkıntılarını gidermeye çalışacağız" diye konuştu.

Kanser ve astım hastası olduğunu dile getiren Aysel Çelik (60) ise Kızılay ekibine teşekkür etti.

Eşinin trafik kazası sonrasında çalışamaz durumda olduğunu söyleyen Öznur Gümüş de, "Derme çatma bir evde kiracı olarak kalmaktayım. Eşim trafik kazası geçirdiğinden dolayı çalışamıyor. Yardımların yapılmasını istiyorum. Bize yardım eden Kızılay gönüllülerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MUŞ