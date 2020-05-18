Kızılay'dan 2 milyon katılım hedefli

Kızılay, "Bağış ve Dayanışma Programı" adı altında, kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmak üzere 10 saat sürecek bir etkinlik düzenliyor. Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sayın İbrahim Kalın başta olmak üzere sanatçılar, sporcular, kanaat önderleri, siyasetin önde gelen isimleri gibi çeşitli çevrelerden Kızılay dostlarının katılacağı gece ile birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz" dedi.



Koronavirüsle mücadele süreci ve Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında insani yardım çalışmalarını yoğunlaştıran Kızılay, daha fazla insana ulaşabilmek için "Bağış ve Dayanışma Programı" adı altında bir etkinlik düzenliyor.



Bir soru üzerine programla ilgili bilgi veren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Koronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan biraz buruk geçiyor. Önceki yılarda kurduğumuz büyük iftar sofralarını kuramadık. Her ne kadar 40 bine yakın Kızılay üye gönüllüsü sürekli alanda olsa da insanlarımızla doyasıya kucaklaşamadık. Her yıl yaptığımız bağışçı gecemizi de yapamadık. Biz de tüm bu hasretlerimizi sanal ortamdan giderelim, uzaktan da olsa tüm Kızılay dostları ile kucaklaşalım istedik. Siyasetçi, sanatçı, sporcu, kanaat önderi gibi toplumun çeşitli kesimlerinin yanı sıra yurt dışındaki delegasyonlarımızın, yurt içinde şubelerimizin, toplum merkezlerinizin, aşevlerimizin çalışanlarının katılacağı, 7 saat sürmesini planladığımız bir gecede bir araya gelelim istedik" diye konuştu. Kerem Kınık, 7 saatlik büyük maratonda Kızılay'ın bağışları da kabul edeceğini belirterek, "Gelin bir kişiyi doyuralım, koronadan kaynaklı sıkıntıya düşmüş bir ailenin daha elinden tutalım" ifadelerini kullandı.



Sunuculuğunu Oylum Talu'nun yapacağı "Bağış ve Dayanışma Programı" Kızılay'ın İstanbul'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'ndeki lojistik depolarından gerçekleştirilecek. Genel Başkan Dr. Kerem Kınık'ın ev sahipliğindeki geceye 2 milyona yakın Kızılay dostunun katılımı planlanıyor. - ANKARA