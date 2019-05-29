Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan 200 yetim çocuğu bayramlık hediyesi
Son Dakika Güncel Haber

Kızılay'dan 200 yetim çocuğu bayramlık hediyesi

57 dakika önce

Türk Kızılay Mardin'in Nusaybin Şubesi, 200 yetim çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti.

Kızılay'dan 200 yetim çocuğu bayramlık hediyesi, System.String[]
Türk Kızılay Mardin'in Nusaybin Şubesi, 200 yetim çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti.

Çeşitli sponsorlardan alınan destekle ilçedeki yetimleri giyim ve ayakkabı mağazasına davet eden Kızılay Derneği yöneticileri, çocukları giydirdi. 0 - 15 yaş arası 200 çocuğa bayramlık elbise alınırken bazı ailelere de gıda yardımı yapıldı.

Yetim çocuklar için yapılan yardımlar hakkında konuşan Türk Kızılay Derneği Nusaybin Şube Başkanı İlamettin Ay, Kızılay olarak başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, Hz. Muhammed'in (sav) emaneti olan yetim çocuklara sahip çıktıklarını söyledi. Bu bayramda da yetim çocukları sevindirdiklerini kaydeden Ay, ilçede bulunan 200 yetim çocuğa bayramlık alınmasında emeği geçen tüm destekçilerine teşekkür ettiklerini ifade etti. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:59 Kaynak: İHA
Nusaybin, Mardin, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dükkan sahibinden kiracısına korkunç tehdit: Sana tecavüz ederim Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Seni severim ama anlamadığın konulara pek girme! Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 19:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan 200 yetim çocuğu bayramlık hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]