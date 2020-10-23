Türk Kızılaydan 2030 için yol haritası - Son Dakika

Türk Kızılaydan 2030 için yol haritası

23.10.2020 13:37
Türk Kızılaydan 2030 için yol haritası, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Önümüzdeki 10 yılda Kızılayın nereye gitmesi gerektiğini, on yıl sonra Kızılayı nerede görmek istediğimizi büyük Kızılay ailemizle birlikte belirlemiştik.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Önümüzdeki 10 yılda Kızılayın nereye gitmesi gerektiğini, on yıl sonra Kızılayı nerede görmek istediğimizi büyük Kızılay ailemizle birlikte belirlemiştik. Şimdi o hedefe ulaşmak için icra edilecek projelerimizin detaylarını ve yol haritasını belirlemek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 2021-2030 on yıllık Stratejik Planı'nı hayata geçirmeye hazırlanan Kızılay, yol haritasını toplumla birlikte belirlemek için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

2030 Stratejik Planı'nı pandemi sürecinin ortaya çıkardığı yeni düzen gerçeğiyle ele alacak Kızılay yönetimi, küresel ve ulusal insani hedeflerin ışığında gönüllüsünden çalışanına, faydalanıcısından bağışçısına tüm paydaşları ile birlikte kararlaştırılan 10 yıllık amaç ve hedefleri toplumla paylaşacak.

"Hedef 2030" adı verilen planlamayla 10 yıllık hedeflerini "Toplumsal Dayanıklılığın Geliştirilmesi" ve "Güçlü Yönetişim ve Kurumsal Güven" başlıkları altında toplayan Kızılay, belirlediği hedeflere ulaşmak için yol haritasını çıkarıyor.

Seyrüsefer Çalıştayı adı verilen çalıştay yarın başlayacak ve 3 gün sürecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştay süresince "Dünyanın Meseleleri", "İnsanın Meseleleri", "İnsani Finans ve Sürdürülebilirlik", "Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm" başlıklarında paneller düzenlenecek.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Alper Cihan, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz başta olmak üzere alanlarının uzmanları Kızılaycılara, değişmesi gereken afet müdahale yöntemleri, kurumsal dönüşüm ve değişim, sağlık alanındaki yeni gelişmeler gibi onlarca başlıkta konular ele alınacak. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve tüm alanlardan Genel Müdür Yardımcıları özellikle pandemi sürecinin sahaya ve insani yardım dünyasına yansımalarını, alan tecrübeleriyle çalıştaylarda ele alacaklar.

"Geleceğini planlayan bir Kızılayı hedefledik"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Önümüzdeki 10 yılda Kızılayın nereye gitmesi gerektiğini, on yıl sonra Kızılayı nerede görmek istediğimizi büyük Kızılay ailemizle birlikte belirlemiştik. Şimdi o hedefe ulaşmak için icra edilecek projelerimizin detaylarını ve yol haritasını belirlemek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Pandemi sürecinin tüm dünyayı etkilediği gibi insani yardım dünyasını da değiştirdiğini vurgulayan Kınık, "Bu sürecin etkileri önümüzdeki yıllarda da gerek ekonomik gerek psikososyal anlamda sürecektir. Tüm kurum ve kuruluşlar bu süreci masaya yatırmak ve kendilerini bu sürecin verileriyle yeniden tanımlamak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kınık, 3 gün sürecek çalışmanın çıktılarının başta Kızılay ve Kızılhaç dernekleri olmak üzere dünyadaki insani yardım örgütlerine de ilham vereceğine inandığını ifade etti.

Türk Kızılaydan 2030 için yol haritası
Türk Kızılaydan 2030 için yol haritası
Türk Kızılaydan 2030 için yol haritası

Dönüşüm, Kızılay, toplum, Kınık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan 2030 için yol haritası - Son Dakika

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