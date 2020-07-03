Kızılay'dan 4 milyon kişiye yardım planlaması - Son Dakika

Kızılay'dan 4 milyon kişiye yardım planlaması

2007 yılından bu yana Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Kızılay, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sesleniyor.

2007 yılından bu yana Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Kızılay, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sesleniyor. Vekaleti alınacak kurban hisseleriyle yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, Kurban bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu 4 kıtada yaşatacak.

Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine yanıt verdi: Ne çayı? Mantı mantı...
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı


Kızılay'ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası 2020 yılında da devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini de yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşuyor. Kızılay bu yıl, Türkiye de dahil 16 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek. Kızılay vekalet bedellerini ise yurt içi için 1050 TL, yurt dışı için 850 TL olarak belirledi.


Amacına uygun kuralına uygun


Kızılay'ın "Kurban'da Kızılay Modeli" sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noter de eşlik edecek.


Yurt içi hisselerinden elde edilecek kurban etleri kavurma işleminden sonra, konserve haline getirilecek. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak.


İyilik sınır tanımıyor


Kızılay ile iyilik sınır tanımayacak. Hayırseverlerin kurban vekaletleri yurt içinin yanı sıra Türk Kızılay'ın Somali, Senegal, Sudan, Güney Sudan, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Filistin ve K.K.T.C.'de bulunan 14 delegasyon ile Kuzey Makedonya'da kesim işlemlerinden hemen sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.


168 çağrı merkezinden 7/24 bağış


Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar; Bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Türk Kızılay Şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, internet bankacılığını, mobil bağış uygulamasını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekaletlerini verebilecekler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekalet sahipleri, 4 taksit imkanından da yararlanabilecekler. - ERZİNCAN

Kurban Bayramı, Türkiye, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 01:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan 4 milyon kişiye yardım planlaması - Son Dakika

Son Dakika

07:51 Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine yanıt verdi: Ne çayı? Mantı mantı... 07:28 Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner 07:27 Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
15:37
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
14:41
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
14:06
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
11:33
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 08:04:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay'dan 4 milyon kişiye yardım planlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]