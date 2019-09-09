Kızılay'dan 500 kişiye aşure

Türk Kızılay Derneği Siirt Şube Başkanlığınca aşure dağıtıldı.

Güres Caddesi Kızılay Kan Merkezi önünde düzenlenen aşure dağıtımı, İl Müftüsü Ahmet Altıok'un duasıyla başladı.

Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımında emeği geçenleri kutladı.

500 kişilik aşurenin kısa sürede tükendiğini dile getiren Altunç, "Kızılay olarak her zaman yardıma muhtaç vatandaşlarımızı gözetliyoruz. Diğer zamanlarda da vatandaşlarımıza aşure dağıtarak bir birlikteliğimizi sağlıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz aşure etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımdan ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinliğe AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.