Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan 98 öğrenciye mont ve bot yardımı
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Kızılay'dan 98 öğrenciye mont ve bot yardımı

6 saat önce

Türk KızıIay Van Şubesi, Çatak ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot yardımında bulundu.

Kızılay'dan 98 öğrenciye mont ve bot yardımı, System.String[]

Türk KızıIay Van Şubesi, Çatak ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot yardımında bulundu.

Kızılay tarafından temin edilen mont ve botlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Tellikaya, Ağaçlık, Akcebuk, Teknecik, Saygın ilkokullarında tespit edilen ihtiyaç sahibi 98 öğrenciye dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, yaptığı açıklamada, ilçede kışın soğut geçtiğini ve öğrencilerin zor şartlar altında eğitim gördüğünü söyledi.

Kızılay Van Şubesince yapılan yardımlar sayesinde öğrencilerin üşümeyeceğini belirten Taş, "Öğrencilerimizin yüzünde sıcacık tebessüme vesile oldukları için emeği geçenlere öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kızılay, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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