Kızılay: "Haberde iddia edildiği miktarda bir huzur hakkı ödentisi söz konusu değildir" - Son Dakika

Kızılay, bir gazetede yayınlanan haberle ilgili, "Haberde iddia edildiği miktarda bir huzur hakkı ödentisi söz konusu değildir. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a, mevzuat gereği Yönetim Kurulu başkanlıklarını da yapması nedeniyle tahakkuk eden ödentinin nasıl kullanıldığı bu konuyla ilgili daha önceki açıklamamızda yer almaktadır" açıklamasını paylaştı.

Kızılay, bir gazetede yer alan Kızılay ile ilgili haberle ilişkin açıklama yaptı. Gazetede yer alan bağımsız denetim raporunun ilgililerin erişimine açık olduğu belirtilirken, "Kızılay bünyesinde çalışan yaklaşık 11 bin profesyonel ile oluşturduğu Kan Hizmetleri, Afet ve İnsani Yardım kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından kökleri tarihimizde çokça bulunan "Vakıf Akarı" geleneğini modernize ederek Kızılay Yatırım modeli ile devam ettirmektedir. Türk Kızılay'ın faaliyet alanına destek amaçlı kurulmuş şirketleri barındıran Kızılay Yatırım şirketlerinin tek sahibi Türkiye Kızılay Derneğidir. Bu nedenle haber içerisinde yer alan ve Kızılay'ın sahip olduğu varlıkların şirketlere aktarıldığını düşündüren tüm ifadeler gerçek dışıdır. Yatırım Grubunun kullandığı fabrika, hastane ve benzeri taşınmazların tamamı Türkiye Kızılay Derneği'ne aittir ve şirketler bu taşınmazlar için kira ödemektedir" denildi.

Kasım 2018'den itibaren Türkiye Kızılay Derneği'ne 150 milyon lira gelir ve 15 milyon lira da kira olarak aktarıldığı açıklanırken, "Yine aynı tarihlerde Kızılay'a daha fazla gelir kazandırmak için oluşturduğu özkaynakları ile 200 milyon TL tutarında da yatırım yapmıştır. Bunların içerisinde Erzincan ve Afyonkarahisar'da yeni maden suyu hatları, Malatya'da büyük yerleşim sistemleri fabrikası gibi yatırımlar bulunmaktadır. Kızılay Yatırım, ilgili gelir getirici şirketleri işletmeye başladıktan sonra satışlarını ciro bazında 4 kat, karlılık bazında ise 9 kat artırmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Kızılay Gelir Getirici Şirketlerinde bugün itibariyle bin 513 kişinin çalıştığı bilgisi verilirken şunlar kaydedildi.

"Haberde iddia edildiği miktarda bir huzur hakkı ödentisi söz konusu değildir. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a, mevzuat gereği Yönetim Kurulu başkanlıklarını da yapması nedeniyle tahakkuk eden ödentinin nasıl kullanıldığı bu konuyla ilgili daha önceki açıklamamızda yer almaktadır. Bu gerçeklerden sonra şunu belirtmek isteriz ki; Kızılay'a yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirilerin ne ülkemizdeki ne de dünyanın dört bir yanında Kızılay'ı bekleyen ihtiyaç sahiplerine hiçbir faydası yoktur. Kızılay 153 yıldır merhametli milletimizin iyilik bayrağını dalgalandırmaktadır ve dalgalandırmaya devam edecektir."

(Mustafa Cenik/İHA)