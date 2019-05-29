Kızılay'dan Adilcevaz'da gıda yardımı

Türk Kızılayı Adilcevaz Şubesince, kentte tespit edilen bazı ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Adilcevaz Şubesince, kentte tespit edilen bazı ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Kızılay ekipleri, "Ramazanda az çok demeden paylaşıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında temin edilen yardım kolilerini, ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Kızılay Adilcevaz Şube Başkanı Çağlar Toğal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte belirledikleri 420 aileye gıda paketi ve hediye çeki yardımında bulunacaklarını söyledi.

Yarımları ailelere ulaştırmaya başladıklarını belirten Toğal, şöyle konuştu:

"İlçemizde sadece yardım faaliyetleri ile değil Genç Kızılay ve Kızılaycılık faaliyetleriyle de hizmet vermeye, öğrencilerimize Türk Kızılayı'nın ve yardımlaşmanın önemini anlatmaya gayret göstereceğiz. Türk Kızılay'ı tarafından gönderilen yardımları sadece ramazan ayında değil yıl boyunca devam ettireceğiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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