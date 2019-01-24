Kızılay'dan Aeü Öğrenci Butiğine Destek

Türk Kızılayı, Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) Öğrenci Butiği'ne kıyafet yardımında bulundu.

Türk Kızılayı, Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) Öğrenci Butiği'ne kıyafet yardımında bulundu.



Üniversite'den yapılan yazılı açıklamada, AEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan öğrenci butiğinin aktif kullanıldığı aktarıldı.



Öğrencilere ücretsiz kıyafet temini sağlayan Öğrenci Butiği'ne Türk Kızılayı Kırşehir Şubesi tarafından katkı sunulduğu ifade edilen açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin sık sık buradan kıyafet aldığı belirtildi.



Türk Kızılayı Kırşehir Şubesi ile Ahi Evran Üniversitesi arasında geçen yıl imzalanan protokol gereği verilen kıyafetlerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Süleyman Çelik'e teslim edildiği aktarıldı.



Öğrenci Butiği'ne yerleştirilen yeni kıyafetleri, öğrencilerin yarıyıl tatilinden sonra alabileceği kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor

Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz