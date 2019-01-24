Son Dakika Haberleri: Kızılay'dan Aeü Öğrenci Butiğine Destek

Kızılay'dan Aeü Öğrenci Butiğine Destek

1 saat önce

Türk Kızılayı, Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) Öğrenci Butiği'ne kıyafet yardımında bulundu.

Kızılay'dan Aeü Öğrenci Butiğine Destek, System.String[]
Türk Kızılayı, Ahi Evran Üniversitesi'nin (AEÜ) Öğrenci Butiği'ne kıyafet yardımında bulundu.

Üniversite'den yapılan yazılı açıklamada, AEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan öğrenci butiğinin aktif kullanıldığı aktarıldı.

Öğrencilere ücretsiz kıyafet temini sağlayan Öğrenci Butiği'ne Türk Kızılayı Kırşehir Şubesi tarafından katkı sunulduğu ifade edilen açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin sık sık buradan kıyafet aldığı belirtildi.

Türk Kızılayı Kırşehir Şubesi ile Ahi Evran Üniversitesi arasında geçen yıl imzalanan protokol gereği verilen kıyafetlerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Süleyman Çelik'e teslim edildiği aktarıldı.

Öğrenci Butiği'ne yerleştirilen yeni kıyafetleri, öğrencilerin yarıyıl tatilinden sonra alabileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi, Türk Kızılayı, Güncel
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