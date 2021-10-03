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Kızılay'dan Afganistan'a ilk yardım konvoyu - Son Dakika

Kızılay'dan Afganistan'a ilk yardım konvoyu

03.10.2021 10:32
Kızılay'dan Afganistan'a ilk yardım konvoyu, System.String[]

Türk Kızılay, bölgede yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle yerlerinden edilerek Tahhar, Kunduz, Badahşan, Herat, Gazni ve Lagman vilayetlerinden başkent Kabil'e göç etmek durumunda kalan 16 bin Afgan vatandaşının bir aylık gıda ihtiyacını karşılamak üzere Pakistan üzerinden 2 tırlık...

Türk Kızılay, bölgede yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle yerlerinden edilerek Tahhar, Kunduz, Badahşan, Herat, Gazni ve Lagman vilayetlerinden başkent Kabil'e göç etmek durumunda kalan 16 bin Afgan vatandaşının bir aylık gıda ihtiyacını karşılamak üzere Pakistan üzerinden 2 tırlık sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

NATO askerlerinin 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla bölgeden çekilmeye başlamasının ardından muhalif grupların ülkede kontrolü ele geçirmesiyle 300 bin Afgan aile iç göçe maruz kaldı. Binlerce kişi de komşu ülkelere sığındı. Türk Kızılay ise Afgan Kızılay'ı ile imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda bölgede bulunan delegasyonu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırmayı sürdürdüğünü belirtti.

KIZILAY, AFGANİSTAN'A 3'ÜNCÜ SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRDİ

Özellikle binlerce insanın Afganistan'ın Tahhar, Kunduz, Badahşan, Herat, Gazni ve Lagman vilayetlerinden başkent Kabil'e göç etmek durumunda kalması üzerine harekete geçtiğini kaydeden Türk Kızılay, daha önce Afgan Kızılay'ı iş birliğiyle gerçekleştirdiği iki gıda yardımı sevkiyatının ardından bu kez de Pakistan üzerinden bir insani yardım konvoyu gönderdi. Türk Kızılay koordinesinde Pakistan ve Afgan Kızılay'ı iş birlikleriyle hazırlanan ve Torkham Sınır Kapısından gerçekleştirilen 2 tırdan oluşan yaklaşık 33 tonluk gıda sevkiyatının16 bin civarında ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor.

GENEL BAŞKAN KINIK, "İNSANİ YARDIMLARIMIZI AFGANİSTAN'IN HER NOKTASINA ULAŞTIRABİLİYORUZ"

Afganistan'daki insani yardım çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, "Şu an ülkede yaklaşık 18-18.5 milyon insan yardıma muhtaç. 2018'den bu yana delegasyonumuz orada faaliyet gösteriyor. 5 kişilik bir personelimiz var. Merkez ofisimiz Kabil'de. Şu an herhangi bir sorun olmaksızın iş birliği halinde insani yardımlarımızı Afganistan'ın her noktasına ulaştırabiliyoruz. Gıdalar Pakistan'dan temin ediliyor. Türkiye'den gönderilmesi konusunda da şu anda bir çalışma var. Hangi kanaldan uygun şartlarda yardım malzemesi bulursak göndereceğiz" diye konuştu.


Kızılay'dan Afganistan'a ilk yardım konvoyu
Kızılay'dan Afganistan'a ilk yardım konvoyu
Kızılay'dan Afganistan'a ilk yardım konvoyu

Pakistan, Kızılay, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Afganistan'a ilk yardım konvoyu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılay'dan Afganistan'a ilk yardım konvoyu - Son Dakika
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